風災過後 粵港澳髒亂擠

2018年09月18日 04:10 中國時報 楊家鑫 ／綜合報導 ／綜合報導

山竹颱風掃過香港，把民眾倒至海裡的塑膠垃圾全吹上岸，令人怵目驚心。（路透）

超強颱風「山竹」日前挾帶狂風暴雨橫掃粵港澳，造成港澳逾400人受傷、廣東4人死亡，並緊急避險轉移和安置近百萬人。颱風過後的香港、深圳等地滿目瘡痍，昨日雖已恢復正常上班，但上班族必須面對市容、交通尚未恢復的窘境，通勤過程猶如「叢林歷險」，捷運、巴士站擠滿人群，有民眾抱怨，光是通勤時間就花了7小時。

大陸氣象局指出，山竹16日傍晚在廣東台山登陸，這是1949年以來侵襲大陸東南部的前10大強颱之一。受其影響，粵港澳出現狂風暴雨天氣，多地停水停電。山竹一路西行，17日下午已在廣西和雲南交界附近減弱為熱帶低壓。

香港東網報導稱，香港官方指出，「山竹」造成458人受傷，還有樹木倒塌1500宗、嚴重淹水9宗、窗戶倒塌損壞近500宗等。

報導指出，香港17日停課不停班，然而交通路況尚未恢復正常，部分捷運和巴士站擠滿人群，上班族只能站著枯等，眼神疲憊不堪。有乘客說，自己坐捷運上下班，交通時間已用了7小時，真正上班時間僅有3小時。

《星島日報》則引述專家指出，此次「山竹」造成的保險索賠金額將以數億港幣計，同時交通善後修復將帶來明顯的經濟損失，金額達數十億港幣。

澳門則收到逾400宗事故報告，還有26人受傷。此外，由於首次要求所有賭場停業，時間長達33個小時，估計將令賭場損失高達15億港幣收入。

中新社報導稱，山竹對廣東、廣西兩地影響較大，造成不同程度損失。其中，已致廣東4人死亡，直接經濟總損失42.49億元（人民幣，下同）；廣西經濟損失5105萬元，1人溺水失蹤。

昨日「山竹」過後的深圳市區，一片狼藉，人行道上堆積大量倒塌樹木，許多上班族上傳照片到網路，只見人群「手腳並用」攀爬過倒地的樹木，上班路猶如「叢林歷險」，照片瘋傳，引發熱議。

(中國時報)