揭露百諜 央視罕見火力全開

2018年09月18日 04:10 中國時報 楊家鑫 ／綜合報導 ／綜合報導

大陸央視連續兩天披露台灣間諜案，引起兩岸輿論關注。《北京青年報》旗下微信公眾號「政知道」分析稱，相較過去大陸披露台諜案，此次數量多，一共破獲百餘起。加上放在大陸央視公開披露「十分罕見」，特別還分成上下兩集，連兩天講述多個案例。此外，不少大陸地方部門也提前公開預告，確保輿論集中關注。

《北京青年報》旗下微信公眾號「政知道」昨日評論稱，事實上，台諜案並不罕見，大陸官方一陣子就會公布類似的案件，但相較之前，本次有很多特別之處。

評論指出，這次大陸央視《焦點訪談》連續兩天披露台諜案例，台灣間諜策反、利用的對象從赴台交流的大陸學生到年輕的國家機關工作人員都有。本次比較不同的一點是大陸官方首次公布了專項行動的代號「2018-雷霆」，此前更多只披露案例內容。

評論稱，另外一點不同是，本次案件數量非常多，共破獲百餘起台諜案。可以作對比的是，2014年，大陸官方公布了2009至2013年國家有關部門已破獲的台灣相關策反案件，台灣間諜在台灣大學、義守大學、宜蘭大學、銘傳大學等20餘所高校活動，通過問卷調查、提供兼職等方式接觸大陸學生，之後有償索取大陸政治、經濟、軍事相關政策和涉密資訊，4年近40起，涉及大陸15個省市。

評論指出，由大陸央視《新聞聯播》和《焦點訪談》公開披露台諜案，這「十分罕見」。再加上不少大陸地方部門還提前公開預告此次報導、播出的情況，確保媒體將集中開展對台灣間諜情報活動的公開揭露。

(中國時報)