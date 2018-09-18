牽制大陸 日本潛艦南海軍演

2018年09月18日 04:10 中國時報 黃菁菁 ／東京17日電 ／東京17日電

「黑潮號」參加軍演的任務之一，是擔任假想敵的角色。圖為SH-60J直升機偵潛組員正在搜尋潛艦蹤跡。（摘自日本防衛省官網）

日本防衛省祕密派遣海上自衛隊（海自）的潛艦赴南海，與在東南亞周邊長期航海中的護衛艦隊會合，並於13日舉行了對潛艦作戰的軍事演習。這類對潛艦作戰軍演通常在日本周邊海域舉行，這是頭一次派潛艦到中國大陸軍事據點化的南海舉行，有牽制大陸的目的。

《朝日新聞》報導，多位日本政府相關人士透露，這次海自的極密軍演，是為了「封鎖中國的核子動力潛艦」，如何迴避衝突乃今後的課題。南海是日本商船頻繁往來的海上交通線，大陸在當地礁岩填海造島，增強軍事據點和實質管轄力。海自此次的極密軍演在事後才發表，一般認為有強烈呼籲公海的「航行自由」及牽制大陸之目的。

呼籲公海航行自由

日本政府相關人士指出，這次派遣到南海的是海自的潛艦「黑潮」號（Kuroshio）以及護衛艦「加賀」（Kaga）、「電」（Inazuma）「涼月」號（Suzutsuki）共為4艘。黑潮號8月27日從海自位在廣島縣的吳港基地出港，從東海通過台灣、菲律賓之間的巴士海峽進入南海。防衛省至今完全不公布黑潮號的動向。

另一方面，加賀號等3艘護衛艦8月26日分別自吳港基地和位於長崎縣的佐世保基地出港，從巴士海峽進入南海，其後在菲律賓周邊，與美國海軍的核子動力航空母艦雷根號的艦隊以及菲律賓海軍舉行聯合軍演，預定至10月底將持續在南海和印度洋長期航行。

首次駛進金蘭灣

加賀號是海自最大的護衛艦（排水量為1萬9950噸），是與防衛省考慮改成航空母艦的「出雲」號同型的護衛艦。

黑潮號潛艦原本是與3艘艦隊分開行動，13日才在南海的公海海域集結，據悉，當時是假設對潛艦作戰的實戰演習，確認由護衛艦以及艦載直升機利用聲納等尋找潛艦，或者潛艦如何在不被偵測到的情況下接近護衛艦等戰術。

軍演還在大陸主張擁有主權的界線「南海9段線」內的海域舉行。黑潮號17日進入越南中南部、南海防衛的最重要據點—金蘭灣，這也是海自的潛艦首次駛進金蘭灣。金蘭灣接近大陸與越南、菲律賓等爭奪領土主權的南沙群島，此舉也有意營造日越加強防衛合作的印象。日本政府相關人士表示，「在公海上軍演乃依循國際法的『航行自由』之正當活動」。

(中國時報)