文金三會 盼促美朝重啟對話

2018年09月18日 04:10 中國時報 蔡鵑如 ／綜合報導 ／綜合報導

南韓總統文在寅今天上午啟程飛往平壤，與北韓領導人金正恩展開雙方5個月內的第3度首腦會談。首爾當局昨天宣布，文金在3天中預期舉行兩場會談，對話主軸將是改善兩韓關係、朝鮮半島無核化以及撤軍防戰等三大議題。

青瓦台昨公布文在寅北訪行程，今天上午8點40分在首爾機場搭機起飛，10點多抵達平壤順安國際機場，接受北韓官方歡迎，但不清楚金正恩是否親自接機。文金午餐後將舉辦首場會談，會後觀賞藝文表演並共進晚餐。

明天文金將再度會談，並召開聯合記者會發表協商成果，雙方也可能就磋商多時的緩解緊張局勢、防止武裝衝突等達成軍事協議。文在寅在大同江邊玉流館用午餐後，將參觀平壤重要設施，出席歡送晚宴。文在寅20日離開平壤前，朝方會在機場舉辦歡送儀式。

據南韓《民族日報》，在3天2夜期間，文在寅與金正恩預計至少同台4到5次。由於4月文金首會時，金正恩曾檢閱南韓三軍儀仗隊，韓媒預期，這次北韓可望比照辦理，並讓文在寅接受平壤民眾夾道歡迎。至於文在寅在平壤的住宿安排，韓媒揣測應該會循前兩位訪朝的南韓總統金大中、盧武鉉前例，下榻百花園迎賓館；首腦會談舉行地點則是百花園和勞動黨總部擇一。

關於此次首腦會議重點，青瓦台表示，改善兩韓關係、促進朝美無核化對話、消除軍事緊張及戰爭風險，是會談三大主軸。除了落實《板門店宣言》，雙方也將竭力達成具意義的協議，消除戰爭風險，簽署終戰宣言與和平協定；另一方面文在寅期待發揮斡旋作用，促成美朝重啟對話。

文在寅出訪前在青瓦台主持幕僚會議時，重申將和金正恩「敞開胸懷暢所欲言」，在美國提出的無核化條件，以及朝方要求的安全保障、消除敵對關係等條件中，努力取得契合點進行溝通，「打造永久的和平機制，是韓朝不受國際局勢影響，並成為半島主人的道路，是走向經濟共同繁榮和統一的道路。」他也強調，韓方對無核化沒有主導權，「只要美朝再次面對面，相信無核化很快有進展。」

在文金三會前夕，北韓官媒昨天已先暖身，大放送4月文金會成果，認為是為日後談判和促進半島和平繁榮的重大成就，跨出重要一大步。

(中國時報)