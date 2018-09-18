周人蔘案 最後警官判5年半

周人蔘電玩弊案爆發纏訟至今22年，時任北市警局督察員張德星因涉弊案，高院更六審17日將他判刑5年半，張的面貌早已多所改變。（本報資料照片）

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中國時報
／台北報導

震驚警界的周人蔘電玩貪瀆弊案，纏訟至今22年，唯一尚未判決定讞的前北市警局督察室警官張德星，因收取周人蔘賄款20萬元，並擔任白手套角色，幫周男在警局辦公室行賄官警，一、二審均判13年，高院更六審酌他在偵查中自白，並適用速審法減刑規定和減刑條例，昨將他判刑5年半。全案可上訴。

當白手套 警局轉賄款

這起檢警集體包庇電玩案，捲入其中的官警人數創下歷史之最，涉案官警多達38人以及2名檢察官遭起訴，除時任北市督察長陳衍敏、前嘉義市警察局長程文典等4人獲判無罪，另張德星未定讞外，其他人則分別被判刑確定，並都已入獄服刑。

判決指出，張德星1992年擔任台北市警局督察員，負責審辦中山分局及士林分局員警內外勤業務的督導考核，他明知周人蔘在北市中山區陸續開設多家賭博性電玩，竟收受對方20萬元賄款，縱容周的電玩店繼績違法營業。

1993年4月，張的審辦區變更由楊秋癸（判刑7年定讞）接任，他竟將原本從周人蔘按月領取的10萬元，在警局辦公室轉交給楊男，與業者共同行賄楊男110萬元，之後接任的陳國慶（通緝中），他也如法炮製行賄陳男90萬元。

收賄20萬 偵查中自白

台北地院到高院更五審都將張男各判6年6月到13年不等刑期。高院更六審審理後，合議庭斥責張德星身為警察，不思戮力為公、廉潔自持，竟收受周人蔘集團賄賂，又與周人蔘等人共謀，擔任「白手套」角色，行賄其他負責中山區的員警，犯行惡劣、行為可議。

但考量他在偵查中自白犯行，未自動繳交犯罪所得，案發後因羈押而遭免職，現已未服公職等情節，依違背職務收賄罪、交付賄賂罪共兩罪論罪，判應執行5年6月，追徵不法所得20萬元。

(中國時報)

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