弊案審愈久 傷警界愈深

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中國時報

爆發在1996年的周人蔘電玩弊案，案件纏訟至今22年，仍未定讞落幕，期間也有不少當事人病故，雖然當時震撼社會，也讓台北市的電玩業從此幾近滅絕，但官司打了這麼久，更有不少人獲判無罪，當年偵辦的檢調人員顯然在偵辦過程仍有缺失，否則官司一打這麼多年，遲來的正義早已灰飛煙滅。

電玩大亨周人蔘當年從三重天台發跡，很快地打入雙北賭博電玩市場，周人蔘開的金字招牌電玩店天天客滿，日進斗金，奠定周人蔘在電玩界的地位。之後透過公關警察張台雄的牽線，迅速在台北市發展，除了周人蔘善於公關，背後來自警調系統高階警官人脈，更成為他稱霸市場的武器。

後來，在當時檢察官侯寬仁的全力掃蕩下，台北市警界遭受空前打擊，更在自白認罪即交保，否認犯罪收押的偵查手段之下，許多官警坦承認罪，並緊咬同事犯案，以致周人蔘案就分了7波陸續起訴，起訴官警多達38人，另有2名檢察官，但檢警押人取供的手法，遭致不少批評，更出現翻供情形。

法院審理期間，涉案官警有人病故、有人入獄、有人意外陳屍河中、有人受不了壓力結束生命，也有人潛逃出境，周人蔘弊案成為警界痛處，許多警察單位因此乏人問津，但日子久了，還是有員警忘了教訓，這幾年，不論南北仍爆發多起員警涉電玩或賭博風紀案。

司法本應是正義的最後一道防線，速審速結才能夠立即彰顯正義，周人蔘案歷經20多年尚未畫下休止符，如此司法品質要讓人民如何信賴。

(中國時報)

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