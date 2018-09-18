分屍案凶手押返 最擔心遭槍決

犯下永和外師分屍案的美籍刺青師孫武生，在潛逃菲律賓被逮後，刑事局17日派員自菲律賓押解返台。（陳麒全攝）

友善列印
中國時報
／綜合報導

永和分屍案主嫌孫武生昨晚由刑事局自菲律賓押解回台受審，因他拒絕夜間偵訊，將待今日檢警偵訊釐清案情。孫在押解過程，對案情絕口不提，但很關心台灣的司法與獄政環境是否對他不利；還曾網路搜尋台灣上月底執行槍決的新聞，擔心自己也被槍斃，甚至還異想天開划船從菲國偷渡回以色列。

刑事局指出，這是由國外遣送回台受審的外籍嫌犯首例，也是台菲國際警政合作典範。由於孫具有美國、以色列雙重國籍，菲國月初逮人後，菲方對遣送事宜，一直持保留態度；此外，孫嫌家屬不斷透過外交單位，試探讓孫押返色列的可能性，我方始終不敢樂觀。最後透過國際刑警組織平台，才順利讓菲國點頭同意。

刑事局昨由4名國際科警官戒護，從菲律賓押解38歲刺青師孫武生回台，並於桃園機場空橋上對孫出示拘票正式逮捕。警方遞口罩給孫嫌，孫還質疑：「為何？」警方說：「為了你的名譽。」他竟搖頭拒絕，接著，由刑事局除暴特勤隊全副武裝，前後包夾押解前往刑事局。

警方擔心他在飛機企圖輕生，除給他手腳上束帶，並全程和他聊天講話，分散他注意力。他一路談到擔心台灣的司法審判與獄政環境對他不利，他也上網搜尋到台灣在8月底執行過死刑，憂心在仍有死刑的台灣，自己成為在第一個被槍斃的外籍死囚。

他還說，在菲國被逮前，曾上網路搜尋如何從菲國「划」船到以色列，「但太遠了，難度很高。」警方發現，他手機還真的有相關搜尋記錄，研判他生性狡猾，一心想逃亡。

警方說，孫嫌對案情絕口不提，也沒承認犯案，但從他關心審判、獄政權益，甚至問：「台灣監獄可以抽煙嗎？」研判他自知會被關，將等正式偵訊，應會供出案情細節。孫嫌也透過以色列代表處，花錢請律師今日陪同偵訊。

(中國時報)

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