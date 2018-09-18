獨派毀蔣塑像 法官神打臉

2018年09月18日 04:10 中國時報 李文正 ／台北報導 ／台北報導

台灣建國工程隊成員郭建國，去年12月侵入中正高中校園，破壞「蔣介石塑像」，並將切下的頭部搬到獨派帳棚的雜物堆內。士林地院昨開庭，郭主張言論自由、實踐轉型正義，但法官數度當庭反駁，還說：「如果有人覺得蔣介石很帥，在家裡擺塑像，你跑到他家砸了，可以嗎！」

本名郭志剛的郭建國，自去年4月、6月數次在陽明山國家公園毀損蔣公銅像，開庭均主張是憲法保障的言論自由，但法院認為他犯加重竊盜罪，判刑8月，目前高院審理中。

昨法院開庭，郭仍稱是行為藝術，落實轉型正義，且指蔣介石並非銅像，是以塑料製成，僅能說是塑像，切割下來後，並不是要據為己有，其中起出塑像的地點，並非起訴書記載的帳篷內，而是在廢棄雜物堆中。

郭和律師均強調，威權時代矗立的塑像，是否屬於中正高中所有，並請法院傳喚台大歷史系教授等人到庭，鑑定銅像歷史定位，但法官當庭反駁：「那各種學說的人是否都要傳喚，要開研討會嗎？如果依郭的律師所說，以後法院案件都給台大法律系來審理好了」。

法官強調，轉型正義有一定的法律程序，不是每件事都是「移除威權象徵」，法官甚至舉例，有人殺人，就直接把犯嫌殺了嗎？另如果有人覺得蔣公很帥，桌上放了一個頭像，就來砸、破壞，況且，「銅像放在那邊又不會咬你。」

法官還詢問郭為何挑選中正高中，郭回答說，當初該校名為士林高中，但因為有人拍馬屁，才改成中正高中，法官則反諷說：「你這樣很忙喔，各縣市都有中正路，是不是都要改？」

(中國時報)