吳東樺救溺身亡 獲頒褒揚狀

吳東樺在內埤海灣救人，卻不幸遭浪捲走喪命，昨舉行告別式，宜蘭縣副縣長余聯興（右）頒發褒揚狀給吳東樺母親。（李忠一攝）

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中國時報
／宜蘭報導

9月2日宜蘭縣蘇澳鎮內埤海灣因颱風捲起陣陣長浪，洪姓女童遭浪捲走，雖然幸運生還，但當時救人的吳東樺不幸遭浪捲走，經送醫後宣告不治，17日是吳東樺告別式，縣府頒發家屬褒揚狀感念吳東樺見義勇為的行動。

宜蘭副縣長 前往致哀

因颱風影響月初在宜蘭海邊引發長浪，9月2日就有7人遭浪噬，僅8歲洪姓女童生還，翌日1名婦人在內埤海灣遭捲走，日前還有1名外縣市的代課老師在東澳粉鳥林發生落海意外，本月就有8人不幸落海死亡。

昨在羅東壽園舉辦吳東樺告別式，吳東樺英勇救人卻不幸死亡，讓家屬哀慟不已，吳東樺的朱姓女友在告別式前，被發現在租屋處燒炭自盡，使得這場悲劇更添憾事。

宜蘭縣副縣長余聯興率消防局長徐松奕等多名消防隊員前往致哀，並頒發褒揚狀，余聯興表示，9月2日接連發生不幸事件，吳東樺為了救人奮不顧身，遭浪吞噬後消防局全力救援，但送醫後宣告不治，因此代表代理縣長陳金德前來致意。

吳母稱擲筊辦理冥婚

吳東樺與朱姓女友同為鐵板燒店的同事，卻不幸先後離世，2人的同事們前來告別式，看到告別式中播放吳東樺與女友生前的照片，都忍不住哭泣，頻頻拭淚，場面令人鼻酸。

吳東樺與其朱姓女友接連離世，是否辦理冥婚？對此吳東樺的母親表示，朱女在事發後一直陪在身邊，如果經擲筊後願意，會辦理冥婚；至於洪姓女童的家人有來致意，但盼社會「不要再問。」不要給女童造成陰影。

(中國時報)

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