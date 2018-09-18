中科二林園區動土 賴清德主持

行政院長賴清德（左四）、彰化縣長魏明谷（左三）等各界主持中科二林園區開發工程與廠商進駐聯合動土儀式。（鐘武達攝）

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中國時報
／彰化報導

中科二林園區已核准17家廠商進駐，17日盛大舉辦園區開發工程與進駐廠商聯合動土典禮！行政院長賴清德專程南下與彰化縣長魏明谷主持，賴清德肯定彰化縣府排除投資障礙；強調政府拚經濟的決心，鼓勵國內、外企業踴躍投資台灣。

環保團體到場關心

動土儀式有近千名鄉親觀禮，民進黨立委洪宗熠、陳素月、黃秀芳與國民黨縣長參選人王惠美、無黨籍縣長參選人洪敏雄、縣議長謝典霖、二林鎮長張國棟等，眾多5合1選舉的參選人出席共襄盛舉。也有環保團體則是到場關心工業園區開發為環境帶來的衝擊。

魏明谷說，中科二林園區有160家廠商登記要進駐，配合園區開發，縣府將拓寬太平路與二溪路，行政院也補助140億元要將台76線延伸至二林、芳苑，期許未來二林起飛成為工業城市。

強調拚經濟的決心

他說，中科二林園區面積631公頃，二林精密機械產業園區也將進入環評；將來彰化縣將釋出1000公頃工業用地，歡迎全國企業進駐彰化，預計可創造6萬個就業機會。

賴清德表示，行政院投入363億元開發中科二林園區，17家進駐廠商投資約600億元，年產值有575億元，未來更多廠商進駐效益更可觀。他強調政府一定會改善投資環境，懇請台灣企業加碼投資，政府願意專案協助外國或大陸投資的企業回台灣。

科技部長陳良基指出，希望中科二林園區未來成為中部智慧機械產業平台，整合上下游成為進軍全世界基地；目前核准進駐有11家精密工業、5家生物科技公司與1家光電廠，都是「低用水、低排放」的精密機械產業。

(中國時報)

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