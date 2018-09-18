赴華醫演講 沈芯菱勉築夢

2018年09月18日 04:10 中國時報 曹婷婷 ／台南報導 ／台南報導

29歲沈芯菱是台灣6.0希望工程執行長，現為台大商研所博士生，被譽為台灣最給力青年的她，17日獲邀到中華醫事科大演講，她砥勵學子不要妄自菲薄，「別以為你們比不過台大，至少你們有校長！」幽默調侃台大迄無校長。

鼓勵不要妄自菲薄

沈芯菱11歲投身公益迄今，獨力捐助逾800萬元，2度獲總統教育獎，也入選十大傑出青年、十大慈善家與台灣百年代表人物，華醫17日舉行新生訓練，有感於沈芯菱正向力量風靡全球，力邀她與新生分享夢想實現歷程。

演講主題為「夢想進行式，走出自己的路」，目前還在台大攻讀博士的沈芯菱，一開口就問新生，「大家聽到台大都覺得很厲害，但你們有一件事贏台大，那就是你們有校長！」她以此鼓勵華醫學子不要妄自菲薄，全場哄堂大笑。

台大校長遴選案懸而未決，華醫面對沈芯菱幽默調侃台大，認為不要嚴肅看待，單純視為是她另類鼓勵華醫學子，成功不是要打敗多少人，更不需要覺得自己矮人一截。

由於沈芯菱事蹟被編入13本教科書，幾乎每位學生都曾在教科書讀到她的故事，她演講時也詢問在場學生「在書上讀過我的舉手？」果然不少人求學記憶都有她。她笑稱，曾有學生得知她是教科書出現的人很驚訝，「以為教科書的人都再見了，但我還在喔！」活潑穿梭全場與學生熱絡互動。

與學生熱絡互動

沈芯菱也帶領近2000名新生在華醫築夢板寫下大學4年夢想，像是「順利畢業」、「交到女朋友」、「考到證照」、「成績all pass」等，並將圓夢貼紙貼滿築夢板。

(中國時報)