仕招關懷遊民 中秋送暖

仕招社會福利慈善事業基金會課長周哲仁（左）17日到新竹縣致贈50位街友每人500元中秋慰問金，社會處長李國祿（中）則代表縣長邱鏡淳致贈月餅禮盒與生活物資包。（陳育賢攝）

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中國時報
／竹縣報導

2002年起即針對全國街友展開「關懷遊民系列」慈善活動的「仕招社會福利慈善事業基金會」，今年將關懷對象擴展至新竹縣，課長周哲仁17日代表基金會至新竹縣關懷街友，同時發放50位街友、每人500元中秋慰問金，縣府社會處長李國祿則代表致贈月餅與生活物資。

新竹縣政府昨天辦理「竹縣有情、街頭有愛─2018年中秋節街友慰問關懷輔導活動」，「仕招社會福利慈善事業基金會」特別捐贈每位列冊遊民500元旺福紅包，共計有50位街友受惠，而縣府也採購中秋月餅及生活物資包（包含秋季衣物與清潔用品），結合竹安公益慈善服務協會共同慰問街友，讓愛心確實送到弱勢亟需受助者手中。

仕招社會福利慈善事業基金會課長周哲仁指出，仕招基金會是自2002年奉董事長蔡衍明指示，展開對街友的關懷工作，當時是從台北、新北、桃園、彰化跟高雄開始辦理，今年更擴展關懷新竹縣的街友，關懷方式包括三節慰問金、自力方案協助販賣中國時報、旺報賺取生活費以及各項急難救助，希望能夠給街友更多關懷，期盼他們能夠重新立足於社會。

社會處長李國祿說，關懷受助對象中的小劉，具有乙級中餐證照，也曾在飯店工作了將近30年，退休後更投資餐飲業擔任過兩家餐廳老闆，無奈好景不常，餐廳因經營不善倒閉，小劉背負大批債務並花光退休積蓄流落街頭。所幸社工即時介入幫忙提供餐食及安置處所，並連結社會各界的愛心協助，目前小劉已參加政府所提供的遊民生活重建計畫，逐漸朝向就業及自立的目標邁進。

(中國時報)

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