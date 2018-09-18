豐原火車站都更 擬提高獎勵

友善列印
中國時報
／台中報導

台中市豐原火車站都更案，去年九月第1次招商流標，今年六月底辦理第2次招商又再度流標。市議員翁美春等17日質詢時，憂心都更案延宕將影響豐原副都心整體發展。台中市政府都發局長王俊傑說，市府將持續檢討是否有其他更高獎勵措施，提高廠商投標意願。

翁美春說，林佳龍上任後，舊市區更新一直是重大業務，以舊市區中區來說，包括都更、創新產業甚至東協廣場，綠川柳川整治都讓人印象深刻；但關係豐原整體發展的豐原火車站都更案，招商案卻一再流標。

王俊傑指出，豐原火車站都更案與地區性相關，台北也遇到同樣困難投資者須負擔興建成本，剩餘經費是否足夠做更新案內容有一定難度；市府針對都更地區會研議推動更高獎勵措施，減輕投資者負擔增加招商誘因。

邱素貞表示，台中鐵路高架化後，後火車站的復興路、振興路住宅區，希打破落後印象並進行都更；尤其台糖區段徵收，市長引以為傲的東方新明珠，住宅區等待20多年都沒有調整，希加快腳步進行都更。

王俊傑強調，台中車站周邊已畫定都市更新地區，後站南區及東區畫定優先整建維護地區；另後火車站復興路以南東區部分，已有私人自畫都市更新案件，並於今年1月成立都市更新會，該局將協助車站周邊陸續進行都更及再生規畫推動。

(中國時報)

仕招關懷遊民 中秋送暖 憂雷達站有輻射 口湖鄉民抗議

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。