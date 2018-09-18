豐原火車站都更 擬提高獎勵

2018年09月18日 04:10 中國時報 陳世宗 ／台中報導 ／台中報導

台中市豐原火車站都更案，去年九月第1次招商流標，今年六月底辦理第2次招商又再度流標。市議員翁美春等17日質詢時，憂心都更案延宕將影響豐原副都心整體發展。台中市政府都發局長王俊傑說，市府將持續檢討是否有其他更高獎勵措施，提高廠商投標意願。

翁美春說，林佳龍上任後，舊市區更新一直是重大業務，以舊市區中區來說，包括都更、創新產業甚至東協廣場，綠川柳川整治都讓人印象深刻；但關係豐原整體發展的豐原火車站都更案，招商案卻一再流標。

王俊傑指出，豐原火車站都更案與地區性相關，台北也遇到同樣困難投資者須負擔興建成本，剩餘經費是否足夠做更新案內容有一定難度；市府針對都更地區會研議推動更高獎勵措施，減輕投資者負擔增加招商誘因。

邱素貞表示，台中鐵路高架化後，後火車站的復興路、振興路住宅區，希打破落後印象並進行都更；尤其台糖區段徵收，市長引以為傲的東方新明珠，住宅區等待20多年都沒有調整，希加快腳步進行都更。

王俊傑強調，台中車站周邊已畫定都市更新地區，後站南區及東區畫定優先整建維護地區；另後火車站復興路以南東區部分，已有私人自畫都市更新案件，並於今年1月成立都市更新會，該局將協助車站周邊陸續進行都更及再生規畫推動。

(中國時報)