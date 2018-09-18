觀光熱點 小琉球遊客大增

小琉球8月受到西南氣流及農曆7月影響，遊客數比去年同期減少22％，但人數仍為歷年來8月次高。圖為小琉球花瓶岩。（潘建志攝）

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中國時報
／屏東報導

小琉球去年遊客數創下44萬4000餘人次歷史新高，今年至8月累計已近43萬7000人次，在國內一片觀光旅遊不景氣中特別耀眼。不過受西南氣流及農曆7月影響，小琉球8月遊客數為5萬1千餘人次，較去年大幅減少22％，但仍為歷年來8月次高。

根據統計，小琉球去年觀光人數為44萬4245人次，創下最高紀錄，今年至8月底止已達43萬6876人次，整年可望再度刷新紀錄。同為大鵬灣風景區的大鵬灣遊憩區則顯得疲軟，往年觀光人數均多於小琉球，今年5月呈現交叉後，這幾個月來人潮均大大落後小琉球。

今年從2月開始，小琉球每月觀光人數均多於去年同期，唯一例外是8月，僅5萬1107人，比去年8月6萬4418人少1萬3千多人。陳姓民宿業者分析，主要是受到氣候和農曆7月兩項因素影響。

他說，今年受西南氣流影響，幾乎整個8月南部都在下雨，海況也很不穩定時常風浪大，影響遊客搭船到小琉球的意願。另外去年遇到閏6月，8月底才開始農曆7月，所以去年才會創下8月遊客數的最高紀錄。

也有地方人士指出，這些統計數字都是以風景區門票計算，遊客造訪不一定都會到風景區，所以會失真，數字只能作參考。不過小琉球年年觀光加溫是事實，目前已有超過環境承載量的疑慮，如何平衡觀光和生態是重要課題。

(中國時報)

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