蘇澳盪鞦韆比賽 踢鈴鐺拿獎金

蘇澳盪鞦韆活動將在22日登場，鎮公所歡迎鄉親前來挑戰試膽量。（蘇澳鎮公所提供）

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中國時報
／宜蘭報導

每年中秋節前，蘇澳鎮公所會舉辦「中秋民俗盪鞦韆比賽」，今年賽事在22日登場，17日鎮公所邀請老中青三代試盪暖身，還有外國的交換生來體驗這項特殊的民俗活動，鎮公所邀請鄉親前來報名「挑戰組」，一起來盪鞦韆、試膽量。

在昨天的試盪活動，去年獲得第4名的健身教練曾上泰，計畫在今年捲土重來，奪取盪鞦韆冠軍，盪鞦韆經驗豐富的耆老林清文、簡金和也在空中切磋技藝，氣勢不輸給年輕人，還有國外的交換生前來參加試盪，一上台才知道踢鈴鐺一點都不簡單。

林清文分享經驗說，他踢鈴鐺的技巧是用力下蹲，搭配口中大喊「嘿咻！嘿咻！」的有力節奏，鞦韆愈盪愈高，就能輕而易舉踢中鈴鐺。曾獲長青組冠軍簡金和，最高紀錄3分鐘曾踢出16下，他認為，踢鈴鐺最重要的是腰力，每一次施力，膝蓋微彎，用腹部及腰的力量去擺盪。

鎮長陳金麟表示，除了22日的盪鞦韆重頭戲外，為傳承民俗文化，20、21日舉辦「盪鞦韆文化傳承課程」，安排鎮內3所國中及8所國小，共約250名學童分梯次參與體驗。

蘇澳盪鞦韆比賽22日下午5時在蘇東里登場，截至目前為止社會公開組報名18人，次數挑戰組報名13人，社會公開組冠軍可獲1.2萬元獎金，挑戰組依踢中鈴鐺次數給予獎勵金，18至59歲每踢中一下200元，最高獎金2000元，60至75歲每踢中一下300元，最高獎金3000元，挑戰組可現場報名。

(中國時報)

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