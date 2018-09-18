2018年09月18日 04:10 中國時報 葉書宏 ／新北報導 ／新北報導

國民黨新北市議員陳儀君自2014年開始推動參與式預算，連續舉辦2屆參與式預算活動，風潮逐漸蔓延至其他區域。陳儀君坦言，過程中充滿挑戰，民眾對於「參與」是陌生的，必須不斷地溝通，甚至有民眾誤以為「政治進入校園」，但對的事情就必須堅持下去。

陳儀君表示，2014年新北市長選舉後，在市長朱立倫鼓勵下決心投入參與式預算，成為全市先驅，身為頻繁與市民接觸的政治工作者，政府效能低落，相當大的原因是來自於人民對政治系統的不信任。

陳儀君表示，參與式預算過程中，市民直接參與，要做什麼、錢花多少，清清楚楚、公開透明，陽光直射於公帑的作法，讓市民對於政治系統重拾部分信心。

「推動過程中充滿挑戰！」陳儀君表示，民眾對於參與式預算的概念與作法是陌生的，需要不斷地溝通、說明，儘管民眾了解後，要從構想到成案進而說服其他人，更需要服務團隊不斷協助，不然很難將構想具體化、實際化，進而透過預算規畫執行。

陳儀君提到，有學校想透過參與式預算補齊急需的設備或計畫，但計畫案由學校提出，卻有部分家長質疑「政治進入校園」，所幸經由解釋溝通，家長們才清楚了解參與式的真諦。

陳儀君強調，對的事就必須堅持去做，新店區的公民從不參與變成不旁觀，進而願意投入，另外，即便有些提案未能在投票中過關，但也因此獲得市政府關注，進而協助解決困難，「不以預算綁樁，鼓勵市民直接參與，政治才能夠更陽光。」

(中國時報)