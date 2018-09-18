3運動中心 打造陽光桃園

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中國時報
／桃園報導

桃園市體育局連年被點名預算執行率低落，甚至被審計部函送監察院調查，今年隨著桃園、中壢國民運動中心完工啟用、獲獎，楊梅體育園區等也克服用地取得困難將於11月動工，監察院調查報告予以肯定，體育局允諾會持續推動桃園重大體育運動建設，打造桃園成為健康陽光的運動城市。

體育局2014年即開始編列楊梅體育園區土地徵收相關預算，但預算連年編列卻連年保留，加上桃園及中壢國民運動中心多次變更設計，屢屢在議會被點名預算執行率低落，審計處也從2016年起查核追蹤，審計部甚至在決算審核報告中點名體育局預算籌編欠當、嚴重影響施政效能，甚至函送監察院調查。

體育局長夏金興解釋，楊梅體育園區因基地範圍多為私人土地，土地協議價購及徵收面積達4.56公頃，歷經4次公聽會及2次協議價購會議，終在4月25日奉內政部同意辦理土地徵收、7月9日取得土地所有權，共發放10億元、預計於今年11月動工，完工後將成為國家跆拳道隊選手重要的培訓基地，全國及國際賽事舉辦場地。

夏金興並指出，桃園國民運動中心已於5月22日正式營運，獲得金安獎的中壢國民運動中心則在9月17日正式營運。因此監察院8月21日函送市府調查結果，讚2國民運動中心預算執行率近100％，楊梅體育園區也克服用地取得困難發包施工、依預定計畫執行及修正，認同體育局努力打造桃園市成為運動大市。

(中國時報)

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