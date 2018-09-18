國家級布袋戲 在雲林

2018年09月18日 04:10 中國時報 李進勇

一個地方的長久存續除了產業發展與經濟繁榮，更需要心靈上賴以生存的民俗、藝術與文化。布袋戲是台灣農業社會最重要的庶民藝術，也是國家重要文化資產，我們精心規畫國家級布袋戲傳習園區計畫，總建設經費25億元，經積極爭取，初期5億元終獲中央在7月核定。

布袋戲的故鄉就在雲林，我們非常重視布袋戲文化的傳承，國家級布袋戲傳習園區選擇在交通便利的高鐵站旁，8月初行政院賴院長還特地前來預定地視察，除肯定縣府的努力，也承諾對此計畫一定支持。

布袋戲傳習園區將以布袋戲演藝學院為創新布袋戲的基地，結合雲林在地興盛的布袋戲藝師與文化產業，推動布袋戲創意產業鏈，發展布袋戲觀光產業及打造文化休憩空間，找回布袋戲風采，傳承布袋戲文化，帶動地方繁榮發展。

園區將分為4期開發，2018年至2020年第一期開發工程結束後即進行營運，第一期主要涵蓋表演廳、展覽館及傳習學苑；後續2020年至2026年重要館舍建設則規畫有文教會館、博物館、文化青創基地等，逐步從布袋戲傳承、發展、推廣、行銷等面向扎根，發展布袋戲文化與產業，成為一個國家級的產業文化園區。

我相信雲林的未來不僅僅是農業首都，更是保存、教育、傳承傳統布袋戲及推展布袋戲創意產業的文化重鎮，我要打造的雲林是個安居樂業兼具文化涵養的城鎮，也需要縣民們一起攜手打拚！

(中國時報)