防石化空汙 稽查排放將更嚴

2018年09月18日 04:10 中國時報 林宏聰 ／高雄報導 ／高雄報導

高雄秋冬空氣品質不良期又將來到，高市副市長蔡復進17日帶隊跨局處稽查，從中油石化事業部起跑，連續7周陸續查核小港、林園各石化廠；環保局更預告，年底將把揮發性有機物排放標準進一步加嚴至1000ppm，期盼持續降低空品不良站日數。

市府從中油林園廠開始，針對2016至2017年被裁罰最多的林園、臨海工業區加強稽查；蔡復進強調，市府抱持與業者合作的心態，希望共同改善秋冬季空氣品質，讓高雄市民住得更安心。

高市環保局長蔡孟裕指出，中央揮發性有機物排放標準為1萬ppm，高市府2013年加嚴至2000ppm，今年底預計再降低至1000ppm，估算將有5、60家石化廠，200萬個設備元件列入規範，占全市揮發性有機物汙染近半。

「難度很高，但中油一定全力配合！」中油石化事業部執行長吳義芳坦言，全球少見工廠排放1000ppm設計範例，難度堪比電影《不可能的任務》，但中油近年從管理面著手，已將元件洩漏率從2％多減至如今約0.7％，希望再降到0.3％。

蔡孟裕則認為，中油絕對有能力做到1000ppm，事實上，台塑六輕現已可達此標準；他說，高雄改善空汙不能等，去年空品不良已降至214站日，環保局訂定目標，期盼今年再降至202站日、明年144站日。

(中國時報)