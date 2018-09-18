3年8億 新北科技教學升級

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中國時報
／新北報導

新北市教育局17日發布「新北市國民中小學資訊科技教學綱要」包含資訊倫理、不插電課程、跨域主題課程、程式設計及AI／IoT新興科技五大特色，也將資訊課程從三年級向下延伸至一年級，市府將分3年投入8億元升級設備，達到班班有無線基地台、高速上網與校校有互動教室。

新北市教育局17日找來同榮國小及明志國中師生教學演示，老師透過撲克牌設計，帶領學生了解電腦「1」與「0」演算法基本觀念，學生扮演傳真機，一步一步解出密碼，再透過心跳感測器尋找脈搏與密碼相符人士，不用透過電腦建立資訊基礎概念，學生直呼好玩。

教育局副局長蔣偉民說，108新課綱科技領域即將實施，新北市邀請專家學者與國中小輔導團，研擬資訊教學綱要，在1到9年級各開發一個教案示例，協助課程教學。

教育研究及資訊發展科長吳佳珊說，這次演示的課程就是不插電課程重要內容之一，讓一、二年級小朋友先打好電腦演算基礎概念，上了中高年級實地操作更能得心應手；跨領域主題課程則將資訊概念融入國英數等科目，透過智慧科技輔助，達到學習成效。

蔣偉民表示，未來世界所需要的是T型跨域人才，資訊應用及資訊素養是必備能力，將資訊課程三年級向下延伸至國小一年級，規畫完整國小至高中課程銜接機制，讓學習不因升學而中斷。

教育局也說，新北市規畫分3年投入8億元升級學校1萬600班的網路及教學資訊設備，建立班班有AP無線基地台、高速上網、校校有互動教室的完善環境，讓教學與學習效果更好。

(中國時報)

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