駁殭屍蝦謠言 漁民怒吞蝦

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中國時報
／雲林報導

近日傳出不肖商人用雙氧水讓瀕死蝦子起死回生，販售這種可能危及人體健康的「殭屍蝦」，17日口湖鄉養蝦業者在漁業署官員陪同下，怒控假消息已造成養蝦產業嚴重損失，呼籲消費者不要輕信謠言，並請相關單位調查假消息來源。

中秋烤肉也是蝦子販售旺季，但每年中秋節前都會傳出蝦子添加抗生素、化學藥劑等謠言，意圖影響養蝦產業，日前又傳出不肖商人為讓瀕死蝦子看起來有活力，添加俗稱「固體雙氧水」的過氧碳酸鈉或液態雙氧水，引發消費者恐慌。

17日立委蘇治芬與麥寮鄉長許忠富、縣議員蔡岳儒、縣議員參選人林昀蔚等人，邀請漁業署養殖漁業科科長陳歐泉前往口湖鄉舉辦記者會，澄清蝦子添加雙氧水增加活動力是錯誤的訊息。

「你看蝦子打撈起來就送到冷藏設施人工冬眠，並不需要添加什麼東西！」口湖蝦類產銷班第13班班長李信義現場撈蝦解說，漁民李志坤乾脆剝蝦吃起「生蝦沙西米」。

蘇治芬表示，過氧碳酸納和雙氧水出現在販售活體中是非法的，養蝦業者身受謠言之害，也讓消費者人心惶惶。台灣蝦類養殖技術純熟，而且運送過程只要降溫並持續打氧存活率就高，根本不需要加藥。

陳歐泉指出，外傳養蝦飼料添加抗生素、把蝦子泡在雙氧水讓蝦子看起來比較新鮮，經查養殖業者並沒有這種做法，市場上也有衛生單位人員負責把關抽驗，希望造謠者不要一再散布謠言，消費者也不要被誤導過度擔心。

(中國時報)

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