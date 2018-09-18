貓纜慶中秋 祭50元銅板價

2018年09月18日 04:10 中國時報 陳燕珩 ／台北報導 ／台北報導

中秋連假快到了，貓空纜車在中秋節24日當天正常營運，且18日到24日為中秋特惠周，任一天下午5時後，只要在貓纜動物園站購買單程票，可享單趟50元星光優惠票；兒童新樂園則在22日、23日舉辦「中秋畫好月圓、童遊新樂園」活動，可參加園內各種免費DIY體驗或繪畫活動。

貓空夜景遠近馳名，夜間搭乘別有一番風情，貓空纜車18日到24日共7天，每日下午5時後，在貓纜動物園站購買單程票，可享單趟50元優惠價格，可一次購足去程及回程車票，換算兩人購買來回兩趟星光優惠票，可立即省280元。

中秋節24日下午6時到8時，貓纜與指南宮合作，在貓纜指南宮站旁的綠光平台舉辦街頭藝人限時演唱，陪伴大家度過月夜時光，參加活動的遊客，不僅可免費品嚐鐵觀音熱茶，在個人臉書打卡上傳，還可獲指南宮限量100個手持祈福風扇，數量有限送完為止。

兒童新樂園22日、23日營運到晚間8時，中秋節當天營運到下午6時。22日上午9時30分到12時，園區二樓卡哇依親子堡外廣場舉辦「中秋手繪扇DIY」活動，限量300組免費參加；上午10時到下午5時，園區二樓美食街外廣場則有兒童繪畫活動，可免費領取畫紙及用具，憑作品兌換精美禮品。

另外，23日10時到下午2時30分，園區二樓美食街外廣場舉辦「客家文創DIY」體驗活動，DIY項目種類眾多共計420組，遊客可嘗試不同DIY體驗，感受製作樂趣。

(中國時報)