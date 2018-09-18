紡綜所路跑 贈品很實用

紡織產業綜合研究所為推廣機能性紡織品，10月14日舉辦「織雲路跑」，贈品共通點是機能性紡織產業綜合研究所為推廣機能性紡織品，10月14日舉辦「織雲路跑」，贈品共通點是機能性，有運動紗布巾、吸溼排汗衫（見圖，周麗蘭攝）（周麗蘭攝）

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中國時報
／雲林報導

紡織產業綜合研究所為推廣機能性紡織品，10月14日舉辦「織雲路跑」，贈品共通點是機能性，有運動紗布巾、吸溼排汗衫、防滑襪子、防潑水運動束口袋，網路報名2600人已截止，現場報名還有1400個名額C

紡綜所協理林峰標指出，運動紗布巾是符合人體工學的123公分，可擦背、運動、保暖；運動機能衫則是使用透氣超細纖維，用物理現象做到吸溼排汗的效果；襪子做到跑起來有止滑效果，不會滑脫；贈品全是紡織所、材化所、鞋技中心、紡拓會共同開發出來的產品。

雲林分部主任黃慶堂表示，10月14日早上6點登場的「織雲路跑」分為5公里、10公里、21公里組，報名費分別350元、500元、800元，路線從雲林分部出發繞著河堤跑，2600人完成網路報名，位於斗六市的雲林分部仍接受現場報名，還有1400個名額。

樂活市集將於13日將提早在雲林分部織雲館登場，14日繼續展售，有50個優良紡織品廠商展售台灣製（MIT）的新研發產品。

紡綜所表示，工業局輔導產業建立台灣製優質產品MIT微笑標章，紡織類第一類共有15產業，分別為毛巾、寢具、布窗簾、織襪、紡織護具、成衣、內衣、毛衣、泳裝、紡織手套、紡織帽子、傘類等，有1678家廠商15萬款產品通過MIT微笑標章驗證。

(中國時報)

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