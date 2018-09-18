齊幫失智者 屏基為員警上課

屏東潛在失智症患者超過萬人，屏基結合屏東縣警局，期盼打造失智症患者的友善社區。（林和生攝）

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中國時報
／屏東報導

屏東縣邁入高齡社會，根據資料推估，潛在失智症患者超過萬人，為打造失智友善社區，長期推動「及早救智」計畫的屏東基督教醫院與屏東縣警局合作，為第一線值勤員警進行友善應對教戰守則，一同為友善環境盡分心力。

屏基臨床心理師李立偉指出，課程上將失智症患者可能出現的精神行為，融入日常情境，讓員警更能辨識外，更以「不驚嚇、不催促、不傷害自尊」3個溝通原則，期望警察在碰到疑似患者時，採取正確且友善的應對方式。

屏縣警局防治科長劉坤宗坦言，近3年縣內接獲的失蹤人口報案件數中，失智症患者走失情況約占1成，且比例逐年增加；曾有第一時間未及時處理個案，導致後續發生難以挽回的憾事，既然警察身為人民環境的守護者，更是責無旁貸。

屏基董事長陳秀琴指出，院方在給予醫療資源的協助外，必須同時照顧到身為「人」的需要與尊嚴，期望與各界共同打造一個讓失智長輩及家屬安心走出家門、走入社區，進而在面對患者時能夠「有敏感、能辨識」的失智友善環境。

屏基設計的「失智友善課程」除在警局與超商進行宣導外，未來也會和郵局、消防局、學校與在地教會等單位合作，結合大眾力量，打造失智友善環境；讓失智症患者及家屬都能在對抗疾病之餘，依舊能安心在熟悉生活領域中，維持最基本的價值與尊嚴。

(中國時報)

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