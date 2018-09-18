柯雙雙領先丁 姚敬陪末座

2018年09月18日 04:10 中國時報 吳堂靖 、 郭建伸 ／台北報導 ／台北報導

丁守中17日出席「北投長青會理監事會議」，尋求支持。（劉宗龍攝）

民進黨台北市長參選人姚文智16日拜訪東湖市場掃街拜票，逐一與民眾握手致意，爭取選民的支持。（鄭任南攝）

首都之戰進入白熱化，根據兩份最新媒體民調，台北市長柯文哲分別領先對手丁守中12％、4％，至於誓言選輸就要退出政壇的姚文智，成績仍敬陪末座，外傳姚民調若未超過15％，將被黨內勸退，但柯直言「不可能吧」；丁守中強調，「對勝選充滿信心！」，姚文智也說，選舉過程始終有很多謠言，呼籲大家向前看！

根據網路及平面媒體民調顯示，柯文哲分別以41.7％、34.9％領先，丁守中則為29.9 ％及30.8％，兩人差距分別為11.8％ 、4.1％。

由於柯文哲近期頻頻向軍公教釋放利多，但民調無顯著上升，反倒與丁距離拉近，是否顯示政策失靈？柯低調稱，每天市政該做的就做，且民調會有誤差，看看就好。

姚指有很多假新聞

姚文智民調雖稍有成長，但兩份民調8.4％、10.4％的支持率仍墊底，外傳姚在8月底民調未超過15％將被勸退，姚回應，在三足鼎立的狀況下，民調波動會特別大，將持續拜訪基層爭取支持。

姚昨強調，選舉過程有很多假新聞跟傳言，有人不斷操作風向對他羞辱霸凌，反問媒體現在都已經9月17日，還談論8月31日的假新聞，不是每天都糾纏在謠言裡面嗎？

丁對勝選充滿信心

丁守中則表示，民調高低起伏，沒勝選前都沒意義，但也顯示中間選民與藍軍已覺醒，但大多數深綠選民卻背離了民進黨，這是「拋棄蔡英文」的強烈訊號，強調「對勝選充滿信心！」

平面媒體民調顯示，泛藍選民認為丁守中最有能力解決大巨蛋問題，柯表示，總是要合法跟安全，我們不會刁難也不可能放水，反正20日就是都審大會，用審議方式解決。

(中國時報)