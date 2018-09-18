里長沒人爭 同額競選逾4成

2018年09月18日 04:10 中國時報 譚宇哲 、許哲瑗／新北報導 、許哲瑗／新北報導

年底九合一選舉倒數，新北市今年里長選舉的同額競選率達41.7％，雖較上屆下降約1成，仍有多達431個里僅1人登記參選，泰山、林口、八里、三芝、金山等區更有超過半數里長是有登記就當選，絲毫不見選舉煙硝味，與競爭激烈的市議員選舉大相逕庭。

升格後新人參選降溫

新北市選委會統計，2005年台北縣選舉共有302個同額競選里，升格成新北市後的2010年選舉，同額競選里增加至394個，2014年再增至503個，今年微幅下降，仍有431個同額競選里。

其中又以八里、金山區同額競選率最高，八里區10個里有6個里長可以躺著選，金山區15個里也有9個里長沒人爭，且不只市郊的行政區，就連有119個里居全市第二多的三重區，同額競選率也有45％，許多里甚至看不到里長競選的招牌、文宣，讓地方耆老直言「里長選舉越來越沒存在感！」

三重區五順里長洪嘉仁說，新北市改制前的鄉鎮市長及代表都還是民選，許多人為爭取連任，會提供資源協助新人參選里長，選舉登記截止後的造勢活動上下一氣尤其熱鬧，升格為新北市後各地區長改為官派，只剩下市議員民選，新人參選里長意願也跟著降溫。

經費不足得自掏腰包

土城區青山里長姚瑋華則認為，周遭7個里有6個里長都同額競選連任多次，主因是自從市府推動老人共餐活動後，以清水地區的據點最密集也最頻繁，里長曝光率高，里民信任度、支持度也跟著增加，連任多屆沒有競爭者的里長大有人在。

知情人士指出，民選里長是無給職，每月僅有4萬5000元事務費，許多里長扣除里辦公室的租金，加上里基層建設經費不足時得自掏腰包，經常入不敷出，加上里長不像公務員有公保，不自行加保就領不到退休金，也因此多數現任里長都是兼職或退休人士，競爭越趨平淡。

(中國時報)