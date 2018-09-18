搶竹市議長 3組人馬呼聲高

新竹市議長謝文進（右）參選下屆市長，挑戰現任林智堅（左），台下議長爭奪戰已經暗潮洶湧。（徐養齡攝）

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中國時報
／竹市報導
民進黨新竹市議員李妍慧人氣高，有擁護者力挺參選下屆正、副議長。（徐養齡攝）

新竹市議長龍頭寶座下屆確定易主，議會國、民兩黨及無黨新民意問政聯盟黨團，都有人馬躍躍欲試，只是正、副議長組合該怎麼搭，各方仍在協調中，據悉目前至少有3組人馬，更可望出現首位女性候選人。

新民意黨團 與綠分手

新竹市現任議長謝文進連任2屆，獲新民意及民進黨團力挺，此次轉換跑道選市長，檯面上形同與民進黨撕破臉，對於下屆新民意推派的議長人選是否有影響，仍待觀察，而藍綠陣營也都派出資深議員搶攻，國民黨方面據傳就有2組人馬。

地方人士指出，本屆占10席的新民意黨團，以現任副議長許修睿呼聲最高，副手人選方面，余邦彥及吳國寶都各有擁護者，不過黨團目前全力協助謝文進拚市長大選，對於議長搭配方式及實際人選仍格外低調。

國民黨鄭成光 被點名

國民黨方面，本屆拿下14席，為議會最大黨團，黨內人士認為，老議長鄭成光再次挑戰議會龍頭的機率仍最高，但這次遊戲規則恐將改寫，外傳曾挑戰市長黨內初選失利、現任議會黨團書記長林耕仁可能也「當仁不讓」。

民進黨本屆雖僅占9席，但這次提名人數來到12人，氣勢更勝以往，據悉曾參選市長的鄭貴元，歷任多屆議員，可望更上一層樓，另形象清新的北區議員李妍慧呼聲也高，兩人不排除搭檔參選或各湊人馬，若李妍慧順利出線，很可能成為議會首位女性正副議長候選人。

政界人士觀察，謝文進過去形象親綠，獲民進黨禮讓及旗下新民意黨團力挺，連任2屆議長猶如探囊取物，但參選市長後，與綠營漸行漸遠，反而與藍營距離拉近，從陸續會面新竹縣長參選人楊文科、參與藍軍國旗活動等就能看出端倪，未來議長選戰，黨團與藍軍合作也絕非不可能。

(中國時報)

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