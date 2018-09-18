洪質疑減債 林稱財政部認證

2018年09月18日 04:10 中國時報 楊樹煌 ／南投報導 ／南投報導

南投縣長參選人洪國浩(中)拿著南投縣長林明溱的文宣品，指減債成果「溱得很會騙」。（楊樹煌攝）

南投縣長參選人洪國浩17日偕同縣議員陳翰立、陳昭煜及競選總部主委莊萬振，在草屯鎮競選總部舉行記者會，以「溱的不老實 負債113億變180億」要求縣長林明溱說清楚、講明白。南投縣長林明溱說，縣府減債能力全國排名第2名（六都外），為中部4縣市第1名，債務訊息是公開透明，財政部國庫署網站每月都有揭露。

洪要求列舉減債證明

洪國浩昨與縣議員陳翰立、陳昭煜，針對南投縣長林明溱文宣品上的減債成果以及縣府印製的總決算書對照，指決算書上清楚寫著「縣內財政缺口是180億元」，然而文宣卻只提106年度債務113億元，除提出質疑，並要求林縣長應針對如何減債？如何還？列舉出來，不能只玩數字遊戲，欺騙選民。

林明溱指出，縣府減債有成是有數據的，他上任時縣府長短期債務為167億餘元，截至今年7月底長短期債務為114億餘元，債務減少53億餘元，獲財政部債務考核評定為優等的肯定。

林稱減債53億拿優等

南投縣政府說，「財政缺口」是指歷年累計財務收支餘絀（赤字）加上1年以上債務未償餘額（長期債務）；林縣長上任後，致力翻轉財政打消赤字及還債，秉持債不留子孫，堅持該花則花、該省則省的原則，是歷任縣長唯一不欠債，又能減債還債。

縣政府表示，每年皆產生收支賸餘，縣府因債務減少，利息支出大幅降低，省下來的錢投入在小型公共工程建設造福縣民毋庸置疑；縣府財政由谷底翻身是經得起檢驗的。

(中國時報)