洪質疑減債 林稱財政部認證

南投縣長林明溱指縣府的減債成果，是有財政部的數據，而且獲財政部債務考核評定為優等之肯定 。（楊樹煌攝）

友善列印
中國時報
／南投報導
南投縣長參選人洪國浩(中)拿著南投縣長林明溱的文宣品，指減債成果「溱得很會騙」。（楊樹煌攝）

南投縣長參選人洪國浩17日偕同縣議員陳翰立、陳昭煜及競選總部主委莊萬振，在草屯鎮競選總部舉行記者會，以「溱的不老實 負債113億變180億」要求縣長林明溱說清楚、講明白。南投縣長林明溱說，縣府減債能力全國排名第2名（六都外），為中部4縣市第1名，債務訊息是公開透明，財政部國庫署網站每月都有揭露。

洪要求列舉減債證明

洪國浩昨與縣議員陳翰立、陳昭煜，針對南投縣長林明溱文宣品上的減債成果以及縣府印製的總決算書對照，指決算書上清楚寫著「縣內財政缺口是180億元」，然而文宣卻只提106年度債務113億元，除提出質疑，並要求林縣長應針對如何減債？如何還？列舉出來，不能只玩數字遊戲，欺騙選民。

林明溱指出，縣府減債有成是有數據的，他上任時縣府長短期債務為167億餘元，截至今年7月底長短期債務為114億餘元，債務減少53億餘元，獲財政部債務考核評定為優等的肯定。

林稱減債53億拿優等

南投縣政府說，「財政缺口」是指歷年累計財務收支餘絀（赤字）加上1年以上債務未償餘額（長期債務）；林縣長上任後，致力翻轉財政打消赤字及還債，秉持債不留子孫，堅持該花則花、該省則省的原則，是歷任縣長唯一不欠債，又能減債還債。

縣政府表示，每年皆產生收支賸餘，縣府因債務減少，利息支出大幅降低，省下來的錢投入在小型公共工程建設造福縣民毋庸置疑；縣府財政由谷底翻身是經得起檢驗的。

(中國時報)

搶竹市議長 3組人馬呼聲高 蘇治芬力挺李進勇

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。