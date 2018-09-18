被批行政不中立 小野指已請假

2018年09月18日 04:10 中國時報 張立勳 、 郭建伸 ／台北報導 ／台北報導

台北市長柯文哲競選辦公室總幹事人選確定由作家小野出任，藍綠市議員17日質疑，小野身兼北市文化基金會董事長及北市影視音實驗教育機構校長，不管是人事或預算都由市府決定，現在又要去擔任柯競辦總幹事，恐怕有違行政中立；小野則說，他已向市府請假至選舉結束。

市議會教育委員會昨下午進行預算審查，國民黨議員王鴻薇提出，小野是北市府成立的影視音學校校長，應遵守行政中立，若擔任柯文哲競選總幹事絕對不適宜，炮轟市府預算都不要審了，盼小野在職務上可以擇一。國民黨議員厲耿桂芳也附議說，不管「小野或大野」，委員會處理事情是對事不對人。

民進黨議員許淑華認為，小野除了是校長也是文基會董事長，外界詬病柯文哲用行政資源打選戰，市府應避免類似狀況，小野該一併辭掉。

最後委員會作出決議，選舉期間，市政府及所屬各級機關、學校、基金會工作人員應嚴守行政中立，以維法治民主精神。

對此，小野回應，11日起向市府請假至選舉後，也有代理人，且不論是擔任董事長或校長，都不經手人事與經費，屬榮譽職不負責實權，不在體制內。

民進黨台北市長參選人姚文智昨受訪時直言，這4年施政柯市府對文化保存蕩然無存、不恢復舊明治橋建物等，柯所標榜的「改變台北從文化開始」幾乎沒有一項完成。小野固然令人敬重，但柯這幾年的文化政策完全禁不起檢驗，就算找小野當總幹事、提出文化作為，也禁不起檢驗。

(中國時報)