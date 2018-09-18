侯訪鶯歌市場 展現磨刀真功夫

2018年09月18日 04:10 中國時報 陳俊雄 ／新北報導 ／新北報導

國民黨新北市長參選人侯友宜17日上午走訪鶯歌市場，沿途受到攤商熱烈歡迎「凍蒜」聲不斷，也有攤商送上鳳梨、蒜苗、包子、粽子及菜頭，預祝侯友宜「凍蒜包中」。侯友宜表示，支持者把三輪車改為他的第一部宣傳車，讓他很感動。

侯友宜昨日上午在新北市議員林金結、黃永昌及市議員參選人江怡臻、王明麗及眾多支持者陪同下，前往鶯歌市場掃街拜票，沿途受到許多民眾的歡迎。

侯友宜表示，他的第一輛宣傳車是基層老伯伯改裝的三輪車，讓他看了很感動 ，雖然這輛三輪車很簡陋，但是非常有心，讓他覺得「真正欠人很多，會更認真、更打拼」。

侯友宜掃街時，攤商也主動送上蒜苗、包子以及肉粽，象徵「凍蒜包中」。侯友宜在掃街時也走進豬肉攤，現場拿起磨刀棒幫忙磨刀，展現「肉販之子」真功夫，侯友宜還笑得瞇起眼說：「免驚，小時侯經常在做。」

侯友宜表示，在這半年多來，他在每一個行程不斷提出更讚、更好建設，像他到鶯歌區公所前，就針對這些老舊且有違章建築地方，提出如何做好都更，才能讓城市風貌不一樣，也要讓都更三箭在鶯歌就有射出一箭。

侯友宜說，除了都更三箭之外，像他反深澳燃煤電廠的態度不變，有些大的政策，他希望老縣長能對這些政策講清楚。

侯友宜也在前往鶯歌農會家政班與學員見面時表示，鶯歌現在有的國民運動中心、運動公園和托幼，每一個場地都是他在副市長任內親自選定蓋起來，也是老縣長時代沒有的。他強調，很多政治人物只為了派系、個人權益、家人血脈以及他的政黨，「這些都不是內心的價值」，他更不會這樣做。

(中國時報)