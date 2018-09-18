高市長選舉 引爆議長爭奪戰

友善列印
中國時報
／綜合報導

高雄市長選舉戰火提前引爆議長爭奪戰！誓言重回議長寶座的議員許崑源，日前爆料韓國瑜民調逆轉勝陳其邁，現任議長康裕成高分貝質疑是否涉及賭場合法化的龐大利益而無視市民權益。

康裕成質疑韓國瑜在立委任內曾提案賭場合法化未果，許崑源在2011年也要求賭場合法化，引發高雄民眾大反彈，2人根本是「一丘之貉」。

康還譏諷韓說要擔任CEO市長，議長則是董事長，韓是否就是要全力幫許搞賭場，讓高雄變成賭博大城，來達成全台首富的目標？高雄市長選舉已經變成「要不要靠賭場來發展經濟」的價值問題，而非傳統的藍綠政黨取向。

許崑源則反譏要康「認真選舉，好好思考如何為百姓造福，選民心中自有一把尺」他還說，府會完全執政後，議會已淪為市府橡皮圖章，失去監督立場。

許也炮打陳菊，指百工百業選舉造勢活動上說交棒給陳其邁是一棒接一棒，譏諷「是要延續陳菊讓高雄經濟蕭條、變貧窮的施政嗎？」

國民黨高雄市長參選人韓國瑜痛批「又是選舉奧步，惡劣抹黑」，民調支持率上揚，民進黨選舉奧步就出手，康裕成的指控只是第一步，他的本意是要把旗津區發展成免稅區，並藉此帶動高雄市的觀光人潮、經濟發展。

韓昨接受電台訪問時，針對許崑源民調逆轉勝陳其邁1％，「我一直認為我們是五五波」，領先要謙虛一點，落後要振作一點，但1個百分點尚在誤差範圍，但他認為民心思變，會繼續爭取高雄選民支持。

(中國時報)

張麗善林文瑞破冰 議員：柯與吳音寧呈現死亡交叉

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。