高市長選舉 引爆議長爭奪戰

2018年09月18日 04:10 中國時報 李義 、 周毓翔 ／綜合報導 ／綜合報導

高雄市長選舉戰火提前引爆議長爭奪戰！誓言重回議長寶座的議員許崑源，日前爆料韓國瑜民調逆轉勝陳其邁，現任議長康裕成高分貝質疑是否涉及賭場合法化的龐大利益而無視市民權益。

康裕成質疑韓國瑜在立委任內曾提案賭場合法化未果，許崑源在2011年也要求賭場合法化，引發高雄民眾大反彈，2人根本是「一丘之貉」。

康還譏諷韓說要擔任CEO市長，議長則是董事長，韓是否就是要全力幫許搞賭場，讓高雄變成賭博大城，來達成全台首富的目標？高雄市長選舉已經變成「要不要靠賭場來發展經濟」的價值問題，而非傳統的藍綠政黨取向。

許崑源則反譏要康「認真選舉，好好思考如何為百姓造福，選民心中自有一把尺」他還說，府會完全執政後，議會已淪為市府橡皮圖章，失去監督立場。

許也炮打陳菊，指百工百業選舉造勢活動上說交棒給陳其邁是一棒接一棒，譏諷「是要延續陳菊讓高雄經濟蕭條、變貧窮的施政嗎？」

國民黨高雄市長參選人韓國瑜痛批「又是選舉奧步，惡劣抹黑」，民調支持率上揚，民進黨選舉奧步就出手，康裕成的指控只是第一步，他的本意是要把旗津區發展成免稅區，並藉此帶動高雄市的觀光人潮、經濟發展。

韓昨接受電台訪問時，針對許崑源民調逆轉勝陳其邁1％，「我一直認為我們是五五波」，領先要謙虛一點，落後要振作一點，但1個百分點尚在誤差範圍，但他認為民心思變，會繼續爭取高雄選民支持。

(中國時報)