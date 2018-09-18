緬懷蔣經國 水里陳中明推10政見

國民黨提名水里鄉長參選人陳中明（右）之主軸文宣，17日正式打樣曝光。（沈揮勝攝）

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中國時報
／南投報導

水里鄉長之戰，國民黨提名曾擔任水里鄉民代表會及鄉公所祕書合計超過15年的陳中明出面角逐！他的文宣17日正式打樣曝光，主訴求為「2大主軸＆10項政見」，擇期10月14日與縣長林明溱、縣議員陳淑惠及蕭志全，在鄉黨部成立聯合競選服務處。

陳中明40年前，在水里鄉公所擔任村幹事期間結婚，正巧遇到故總統蔣經國下鄉視察，並在婚禮中以「仁民愛物」嘉勉他；要他「為地方付出、把人民當作自己的家人」。

陳中明在那樣的年代，有幸婚禮中受到國家元首祝福，對蔣經國的勗勉長期牢記在心，並希望有機會將服務理念實現。這次被提名參選鄉長，特別以對水里鄉的十項政見對應蔣經國的十項建設，格局規模雖然有差異，但誠懇服務的心是相同的。

陳中明主文宣，特別將當年照片印在上面表達自己理念，及那段讓人終生難忘的歷程。

陳中明的「兩大主軸」訴求，分別為「以水里溪為發展中心、帶動繁榮」及「行銷水里、推動產業、創造商機」。少了天馬行空與天花亂墜、沒有華麗用語，卻是最務實與最真誠。

他的十項政見，大抵與該鄉目前最迫切需求相吻合！提出推動水里溪為輕艇泛舟場域帶動觀光產業、打造水里溪兩旁夜間市集與水里鄉小瑞士，加強社福護照等，爭取認同。

(中國時報)

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