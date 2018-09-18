高告違獻金法 黃駁舊案重炒

高思博（左二）按鈴告發民進黨市長參選人黃偉哲涉嫌違反政治獻金法。

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中國時報
／台南報導
黃偉哲團隊發言人郭國文（右）、民進黨台南市黨部執行長蔡麗青（左）回應是舊案新炒。（洪榮志攝）

下屆台南市長選舉首件選舉官司！國民黨市長參選人高思博17日按鈴告發民進黨市長參選人黃偉哲，在「崑陵山安樂園案」收受財團400萬元，涉違反政治獻金法。黃偉哲陣營反駁，此案早已判決無罪，其中沒有對價關係，也沒有施壓行政部門，不排除以告止告。

高思博在議員盧崑福、林燕祝、洪玉鳳及議員參選人戴銘正、律師裘佩恩的陪同下，前往台南地檢署按鈴告發黃偉哲違反政治獻金法，還要求黃退出年底市長選舉，誠實面對司法指控，不要閃躲法律責任。

「在不對的時間拿錢，即使是政治獻金，也是不對的行為。」高思博認為，雖然此案2010年法院曾判黃偉哲無罪，但那只是針對貪汙治罪條例，並非違反政治獻金法；根據當時檢方起訴、當事人及證人陳訴內容，黃偉哲在不該收錢的時候收錢、收了錢又沒有納入專戶，就是違反政治獻金法，應處3年以下有期徒刑。

高思博強調，這是經過研究後發現的新案，並非舊案。黃偉哲10年前在第7屆立委選舉前夕，向營建署關說私立崑陵山安樂園開發案，曾收取業者3筆政治獻金共400萬元，前2筆都未納入政治獻金專戶，只有第3筆才納入政治獻金專戶，當時已適用政治獻金法的規定。

黃偉哲團隊發言人郭國文、民進黨台南市黨部執行長蔡麗青則回應說，此案2010年法院就判決黃偉哲無罪定讞，也被民進黨政策會列為「本黨從政同志遭受檢調暨司法不公待遇」的案例，高思博卻舊案重炒，將已無罪確定的舊案，硬說成有罪，難道質疑馬政府時期的司法公正性？如果高思博陣營繼續一再操弄不實議題，不排除以告止告。

(中國時報)

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