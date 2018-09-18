對手包山包海 楊鎮浯批收割

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中國時報
／金門報導

缺水、缺電一直是金門的難題，陳福海縣長接連打出「水電牌」，讓他的連任之路火力十足。但主要對手楊鎮浯卻指係「收割派」作法，相信眼睛雪亮的鄉親自有公評。

楊鎮浯指出，早在李沃士縣長任內，台電就推動「金門塔山電廠新設第9、10號機組發電計畫」，只因台電當年欲將澎湖拆卸的2座發電機組運來金門，遭李沃士以舊機組功率小、汙染大拒絕，全案才延宕下來，直到陳福海上任後，中央始核定並在去年10月正式動工，陳福海豈能「功勞」一手抓？

楊鎮浯並表示，他在立法院就此案多次質詢行政院長林全、賴清德和經濟部長沈榮津、次長楊偉甫等人，大力爭取更環保，符合金門「低碳島」發展願景的煤氣雙用機組，但因中央已拍板定案，未來只能多爭取運轉和維護經費。

此次，荷蘭鹿特丹運來的塔山第9、10號機組搶灘上岸，楊鎮浯仍未獲邀請出席祈福儀式，這也是他繼醫療專機進駐金門及交通部高速公路局簡報金門大橋施工進度後，再次遭技術性「缺席」。

楊鎮浯支持者對此深感遺憾和不滿，但也有人認為當年李沃士尋求連任，也是一手掌握行政資源，讓挑戰的陳福海晾在一邊「納涼」，但陳福海還是贏得最後勝選，相信鄉親心中自有一把尺，對這種「包山包海」的作法會有正確評斷。

(中國時報)

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