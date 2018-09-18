暴瘦50公斤 寒士拚逆轉人生

2018年09月18日 04:10 中國時報 蔡依珍 ／桃園報導 ／桃園報導

40歲黃先生年初鬼門關前走一遭，允諾「下半輩子奉送給人安基金會」，17日在議員蘇家明等人幫助下，發送內含衣物、清潔用品的「寒士就業包」給桃園寒士們，協助街友體面就業，自己也在尋覓新工作，等待良機重新出發。

40歲的黃先生出生戲台，14歲就離家討生活，卻因不識字、又矮小，只能幹粗活，一度誤入歧途入獄，出獄難尋工作買醉，過著有一日沒一日的生活，年初在街頭胃穿孔昏倒，路人發現急送醫撿回一命，但80公斤瘦到30公斤，怨懟一切不幸降臨自身，幾度想輕生，在人安基金會桃園站幫忙下走出陰暗，允諾「下半輩子奉送給基金會」，目前是人安得力助手，等待良機重新出發尋覓新工作。

人安基金會桃園平安站長張子文說，半年來有154位寒士透過平安站找工作，132位經輔導轉介後已有工作，其中25位更已可自立回歸社會，脫貧率達18.94％，像是居家美清潔公司就幫助4位寒士步入正軌。基金會為協助街友體面就業，也在議員蘇家明等人慷慨解囊幫助下，發送內含衣物、清潔用品的「寒士就業包」，要讓寒士改頭換面、順利就業。

蘇家明說，中秋佳節即將到來，希望透過義診、義剪，以及發送柚子、月餅等應景食材，讓寒士們也能提前享受佳節氣氛。

(中國時報)