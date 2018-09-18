暴瘦50公斤 寒士拚逆轉人生

40歲黃先生（中）年初鬼門關前走一遭，允諾「下半輩子奉送給人安基金會」。（蔡依珍攝）

友善列印
中國時報
／桃園報導

40歲黃先生年初鬼門關前走一遭，允諾「下半輩子奉送給人安基金會」，17日在議員蘇家明等人幫助下，發送內含衣物、清潔用品的「寒士就業包」給桃園寒士們，協助街友體面就業，自己也在尋覓新工作，等待良機重新出發。

40歲的黃先生出生戲台，14歲就離家討生活，卻因不識字、又矮小，只能幹粗活，一度誤入歧途入獄，出獄難尋工作買醉，過著有一日沒一日的生活，年初在街頭胃穿孔昏倒，路人發現急送醫撿回一命，但80公斤瘦到30公斤，怨懟一切不幸降臨自身，幾度想輕生，在人安基金會桃園站幫忙下走出陰暗，允諾「下半輩子奉送給基金會」，目前是人安得力助手，等待良機重新出發尋覓新工作。

人安基金會桃園平安站長張子文說，半年來有154位寒士透過平安站找工作，132位經輔導轉介後已有工作，其中25位更已可自立回歸社會，脫貧率達18.94％，像是居家美清潔公司就幫助4位寒士步入正軌。基金會為協助街友體面就業，也在議員蘇家明等人慷慨解囊幫助下，發送內含衣物、清潔用品的「寒士就業包」，要讓寒士改頭換面、順利就業。

蘇家明說，中秋佳節即將到來，希望透過義診、義剪，以及發送柚子、月餅等應景食材，讓寒士們也能提前享受佳節氣氛。

(中國時報)

對手包山包海 楊鎮浯批收割 藍抗議區長動員選舉 市府反譏口…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。