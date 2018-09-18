重劃案爆人頭 陳學聖斥桃市府放水

2018年09月18日 04:10 中國時報 呂筱蟬／桃園報導

國民黨桃園市長參選人陳學聖17日召開「重劃區掛人頭市府帶頭炒土地？」記者會，指觀音草漯第五單位重劃區，面積僅有1.2平方公尺土地，竟在同一時間贈與登記400個人頭，企圖掌控自辦重劃會，然桃園市政府卻放任審查過關，涉嫌帶頭炒土地。

桃園觀音區樹林子段過溪仔小段61-58地號，為市政府開放招標，地主陳情，有人企圖以不合理手段，綁架範圍內73.39公頃其他654位地主的自辦主導權。

陳學聖說，1.2平方公尺贈與近400個人，讓有心人士取得主辦重劃權，獲取暴利行為，市府竟不詳加調查，任由市地自辦重劃案草草過關，根本就是放水，如果市府放任罔顧其他地主權益，就是帶頭違法、炒地皮。

市議員梁為超說，自辦重劃不止人數過半之外，土地也要過半，這個案子明顯不符規定。觀音區市議員參選人江承洲則說，很多鄉親投訴，希望可以伸張正義，讓政府用公辦，不要讓開發單位以人數優勢挾持，欺負當地居民。

地政局長陳錫禎指出，該案經查證，土地登記所有權人共395人，取得土地時間早於自辦重劃籌備會核准成立1年以上，依法令可列入比例計算，但市長鄭文燦早有指示，未來計算同意面積及人數比例時，這395人及所有小範圍土地需剔除，以維護真正地主權益，地政局會以最嚴格標準把關，不讓有心人有機可趁。

(中國時報)