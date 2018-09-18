夫妻檔出擊 參選議員里長

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中國時報
╱基隆報導

民國黨籍基隆市中山區議員楊石城與妻子郭美秀結縭30年，此次夫妻倆一同投入年底基隆三合一選舉，楊石城尋求4連任，而無黨籍的郭美秀則一拚仁正里長選舉。楊石城表示，希望藉由他這對議員、里長夫妻檔，共同為鄉親服務，發揮加乘作用。

56歲的楊石城40歲選上仁正里長，44歲當選中山區議員，2014年更拿下基隆市議員選舉最高的8120票，當選後妻子也一同為鄉親服務，多年來做愛心便當、辦機車考照訓練、失依兒少家庭發放關懷米、醫療輔具免費借用等，深得民心。

「我在墓仔埔出生，從小幹過養豬、砍柴、種田等粗活，因為不怕苦，所以希望出來參選幫助更多人！」楊石城表示，起初他決定選民代時，因為沒錢，只好用最笨的方式站在馬路上拜票，一天可以站14小時，常常曬到脫皮，為了能幫助鄉親，所以他也熱愛健身，從早跑陳情會勘跑到晚。

談到和妻子怎麼認識，楊石城笑說，他以前有開店做生意，某天妻子偶然上門光顧，怎料2人竟一見鍾情且相談甚歡，認識2個月就結婚，生下3女1男，而妻子一直以來都是位賢內助。

如今，楊石城蟬聯了3屆議員，他也非常鼓勵郭美秀承接他以前競選的仁正里，挑戰里長選舉，希望持續推動中山區的觀光建設，並督促市府施政。

(中國時報)

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