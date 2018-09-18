岸內糖廠轉型影視專區

2018年09月18日 04:10 中國時報 莊曜聰 、 呂妍庭 ／綜合報導 ／綜合報導

文化部長鄭麗君17日走訪嘉義縣市及台南市，了解嘉義市博物館更新，嘉義縣大林鎮萬國戲院再利用、台南鹽水岸內糖廠打造成影視專區等計畫進度，她表示，將全力協助相關計畫的進行。

嘉義市博物館開館10多年，去年以「嘉義市立博物館整體展示更新計畫」，獲得文化部補助5200萬元，加上市府自籌款2800萬元，將以8000萬元進行建館以來首次全館展示更新計畫，鄭麗君昨到嘉博館，期許明年9月完工的嘉博館重新出發後，能成為一座大家的博物館。

隨後鄭麗君轉往嘉義縣大林鎮萬國戲院，與縣長張花冠、副縣長吳芳銘、文化觀光局長許有仁等人一同體驗老戲院的新風華。

因嘉縣文觀局已獲「地方影視音體驗及聚落發展計畫」1350萬元經費，未來將對萬國戲院整體修復及再利用計畫進行檢討，為未來取得使用許可奠基，另一方面，也打算2年內舉辦多場歌廳秀，張花冠更當場建議可邀林青霞、徐乃麟等大林出身藝人來站台，獲鄭麗君允諾會全力協助。

1994年停產後閒置迄今的台南鹽水岸內糖廠，獲文化部補助1.2億元，未來將打造成影視專區，公視年度大戲《傀儡花》劇組相中的空地，10月起將開始整地搭建拍片所需的街景，市府也會陸續改建既有設施，未來提供劇組後製、餐飲及住宿空間，並做為培養相關人才的基地。

(中國時報)