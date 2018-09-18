民進黨糟蹋了文官體制

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中國時報

我國駐日代表謝長廷最近一連串荒腔走板的表現，不僅讓他自己成為最惹議的政治人物之一，更讓外交部長吳釗燮發布新聞稿為他辯護，多位駐外代表也一起陪榜蒙受「吃香喝辣」、「坐擁肥缺」的惡名。駐外人員是否適任，固需檢討，但更值得注意的是，在蔡政府領導之下，文官體制已經遭到了嚴重破壞，再不振衰起敝，10至20年後，中華民國可能會出現文官不足或不適任的問題。

曾經揚言退出台灣政壇的謝長廷，接受「駐日全權大使」的頭銜，遠赴日本政壇開拓「政治第二春」，原也沒什麼不對，更不勞吳釗燮部長發布新聞稿提醒大家，派遣特任大使是總統的職權。蔡英文當然有酬庸政治人物的權力，謝長廷也具備獲得這份優渥差事的資格。事實上，以他在民進黨擔任閣揆的資歷與大老身分，要取得比駐日代表更高的職務也不會讓人意外。

謝長廷自己表示，這次他是媒體與政敵霸凌的受害者，希望博取人民的同情。問題是，他駐節日本以來，所作所為是否對得起國人，社會自有公評。他不僅在引進日本核災食品與日本政府為慰安婦事件道歉議題上和日本一鼻孔出氣，完全不考慮國人立場，在800多位台灣旅客滯留大阪機場坐困愁城之際，他卻在東京官邸乘涼納福。

在風災過後，他又企圖在內部檢討會議上將所有責任推給我駐大阪辦事處處長蘇啟誠，更在蘇處長輕生之後流下「鱷魚的眼淚」。雖然目前大多數的討論都集中在蔡英文總統是否過度運用她的外交人事任命權，造成劣幣驅除良幣，但更重要的是，蔡政府倚賴民進黨在立法院的絕對多數，正有系統與有計畫地破壞我國的文官體制。

多年前，中華民國政府的甲等特考常為社會所詬病，認為甲等只為「黑官」大開方便之門。當時，政府從善如流而廢除甲等。但當政黨輪替後，前總統陳水扁的民進黨政府不僅賣官鬻爵，也開始小規模地安插一些不符任用資格的民進黨人士進入政府各部門與機構。

及至蔡英文執政，更是變本加厲，利用民進黨在立法院的絕對多數，透過修法或立法行動，設立「不當黨產處理委員會」與「促進轉型正義委員會」、「新南向辦公室」等黑機關，讓更多不符任用資格的民進黨人士成為「黑官」。

德國社會學大師馬克斯‧韋伯說，官僚體系為現代國家所不可或缺的。官僚體系也就是文官體系，一旦遭到破壞，國家機器運轉都會出現問題。也許謝長廷遭到物議與蘇啟誠的輕生這兩件事，能讓國人開始正視中華民國的文官體制正遭到嚴重破壞的事實。（作者為中國文化大學政治學系講座教授）

(中國時報)

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