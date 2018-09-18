2018年09月18日 04:10 中國時報 吳景欽

前促轉會副主委張天欽於內部會議討論除垢法時，因想以新北市長候選人侯友宜的究責為選舉操作，致引發軒然大波。張天欽本人雖已辭職，且主委黃煌雄亦重申促轉會絕不是東廠。惟以目前《促進轉型正義條例》，尤其是對加害者責任歸咎規定之粗糙性，促轉會的任何動作恐都難逃清算鬥爭之質疑。

兩德統一後，有數百名東德的邊界士兵因曾射殺越過柏林圍牆者而遭到起訴，這類案件的共同爭點即是士兵之所以開槍，乃是因當時的東德《刑法》，固守邊界的士兵是有權在示警後，進行開槍的動作。如此的法律規定確實有違人權與人道，自應被認定是不義之法，士兵自無遵守義務，若因此致人於死，就不能以依法令來阻卻違法。

惟以士兵的角色來說，怎可能去質疑長官的命令，又何能去審查法律本身是否違反人權？士兵若不聽命令開槍，自己又會遭受如何的對待呢？而於法院的判決，雖有判無罪者，卻也有以開槍不符合比例原則，或堅持不義之法不是法，甚或以良知重於法律等，判決被告有罪。凡此理由，實皆是以事後法或難以捉摸的自然法來為處罰依據，就碰觸到罪刑法定的核心，也凸顯轉型正義必須非常小心。

根據《促轉條例》第16條第1項，促轉會得調查的對象，不僅止於公機關，還包括各種團體與個人，若有拒絕與規避，可處10萬元以上、50萬元以下罰鍰，並得按次連續處罰。此法條賦予促轉會的調查權不僅毫無邊際，更缺乏對相對人的程序保障，既難免於恣意，也嚴重違反法律保留與授權明確性原則。

又根據該條例第16條第3、4項，促轉會不僅有權免除受調查者的保密義務，若有涉及刑責，其還可根據《證人保護法》的規定來進行刑事豁免。如此的規定，既挖空了不自證己罪權之保障，且依據《證人保護法》第14條，刑事協商與豁免權乃專屬於檢察官，《促轉條例》的如此規定顯已侵蝕了檢察權的核心。

此外，依《促轉條例》第4條第2項，促轉會於真相調查，除必須還原壓迫人權的歷程，還得釐清壓迫體制加害者及參與者責任，甚至在第6條第2項還規定，促轉會於平復司法不法，致得以識別加害者，還可追究其責任。只是到底要追究什麼法律責任、是否得顧及追訴權或懲罰時效或者不溯既往等等，條文皆是語焉不詳，就可能使促轉會成為集訴追與審判者於一身的巨獸。凡此種種，實暴露出《促轉條例》與促轉會處處踩踏著憲法的紅線，反該成為被促轉的對象。（作者為真理大學法律系所副教授）

(中國時報)