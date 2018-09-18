2018年09月18日 04:10 中國時報 桑品載

張天欽以促轉會副主委之尊，聚集研究員、副研究員多人，大剌剌地稱促轉會是「東廠」，並立即有人附合。想像除了「吹哨者」吳佩蓉之外，那場景中的那些面孔必然是個個洋洋得意。得意到了忘形，這才會把「血滴子」首先要攻擊的目標是侯友宜都鎖定了。

不僅此也，有蕭姓研究員還提醒在場人員：不只是促轉會是「東廠」，中選會也是，黨產會也是，立法院裡更有8位民進黨籍立委是「側翼」。其實他沒說完整，那些新任的監委、大法官以及埋伏在情治單位裡的張三李四，何嘗不是！

可惜吳佩蓉說早了，說糟了，因為門外還有不少人還沉醉在民進黨所標榜的民主幻覺中。她的那聲哨子等於是揭開了民進黨的國王新衣，使它原形畢露。

社會聞哨子聲而譁然，民進黨來不及使國王穿上衣服，只好採慣用的斷尾求生計，把責任推給張天欽。眾聲嗡嗡之中不少人責怪張天欽「太笨」。所謂「笨」，依民進黨的政治邏輯便是「有些事可說不可做，有些事可做不可說」，張天欽犯的是後8字。「可做不可說」頗似間諜行為，你依照上級指示到敵營搞破壞、分化離間，但還得把自己裝扮成大義凜然的模樣。而張天欽居然做了還說，公開稱自己是間諜，且已擁有威力龐大的「東廠」。

像張天欽這種人，不會明白吳佩蓉為何要「吹哨子」，以及人民為何聽到哨聲會有這麼強烈的對抗性反應。他們有自己定義的「正義」，促轉會就是要達到那個「正義」，反對這個定義者便是「不正義」。民進黨有句名言：「還有比誠實更高的道德。」所以普世要求「誠實」時，他們可以為了自己設定的「道德」而說謊。實際例子如陳水扁，雖然貪腐卻仍有追隨者，並將貪腐解釋成一個更高道德。

「台獨」也矗立在高道德的標竿中，這才有獨派人士說：「為了台灣能獨立建國，人民日子苦一點有什麼關係。」蔡英文要求「百行百業挺改革」，要求「人民團結」，也在這個意涵中。

民進黨把張天欽切掉，絕不是真因為他「笨」、「是個爛人」或他是在「練肖話」，而是考慮到對選舉會有不利影響。尤其是自吳佩蓉「吹哨子」後，國民黨聲勢有轉好跡象。

國民黨一直是民進黨的主要敵人，柯文哲現象只是意外的政治突變，如今出現在眼前的綠白衝突甚至因選舉搶票而分家，都沒有國民黨還活著更使他們擔憂。如果合乎理想的國民黨徹底打潰了，綠白關係必會出現另一種變異，這個趨向民進黨已有心理準備，所以還有要角留在柯陣營裡，他們未來會成為一種新身分。

政治形勢可能使國民黨還要弱一段時間，但切莫把自己在民進黨眼中拔掉，如果民進黨少了國民黨這個敵人，它的「最高道德」還有什麼顧忌！（作者為作家）

(中國時報)