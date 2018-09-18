2018年09月18日 04:10 中國時報 廖咸浩

最近在台灣政界，很流行引用西方的神。但這些神到底有何特質，並非人盡皆知。

希臘諸神玩世不恭，將地上的人類視同螻蟻，玩於掌股，不亦樂乎。比如，看上人類美女便強暴之，不允就變成動植物、無生物讓她吃盡苦頭。或為了芝麻小事胡亂折磨人：如宙斯與老婆海拉因爭論到底男性與女性孰在房事中樂趣較多，便把曾變成女人的泰瑞西爾斯叫來一問，他說是女性！這嚴重傷了海拉的自尊，當場把他變成瞎子；宙斯則感其相挺也當場給予他預言的能力。但最誇張的還是特洛伊戰爭中，人類在戰場上殺得你死我活，其實戰局完全聽任諸神的擺布，而且諸神如連續劇觀眾，在一旁好之欲其生、惡之欲其死。但諸神依據什麼持援或加害呢？情緒。

希伯來（猶太）的神比較嚴肅，但不比希臘諸神正直。尤其在《舊約》中，神還是憤怒之神的階段，動不動就要向信眾證明他是全能的神。比如說約伯吧，神不斷讓魔鬼試煉他（子亡、財散、家毀、身病），不過是要向魔鬼證明祂是神，再怎麼折磨人民，人民都會崇信他。

但執政者似乎集兩者於一身，時而心情很希臘，時而意念很猶太。

最近台灣的統治者動不動就借用「神」或「上帝」作為政治的幫手，有時明言，有時暗指。比如，南部淹大水，是因為沒有人能夠從上帝的角度看事情（除了我們英明的統治者）；軍公教因為是上帝的選民，所以應該如約伯多吃點苦；在政府對大阪辦事處一片查辦檢討聲中，風災期間忙於招待屏東縣長的處長只能因受「惡」而以死明志；人民受苦頗有隔岸觀火的趣味（從裝甲車上微笑揮手）；製造神蹟（在狂風暴雨中發現1名孩童，並勖勉之）。當然在希伯來神的統治下，台灣只能有一種神規定的價值，不服膺者，就必須東廠伺候，乖巧服膺者則加官晉爵。

總之，神可以決定真假，可以決定對錯，可以決定生死。然而，就政治而言，統治與被統治被賦予神人之區隔，通常是殖民者對被殖民者才會做這種事。在佛斯特知名的小說《印度之旅》中有一段經典的對話。母親自英國來印度看兒子，發現作為殖民地官員的兒子對殖民地人民倨傲的態度令她難以忍受。

子：「我們不是來討人喜歡的！」母：「什麼意思？」子：「我的意思是，我們是來維護正義與維繫和平的。這是我的情懷。印度不是（喝茶吃餅的）客廳。」母：「你的情懷是神的情懷。」子：「印度喜歡神。」母：「而英國人喜歡自詡為神。」

我們難道是活在一個新的殖民時代？但神「他行大事，不可測度，行奇事，不可勝數」，愚夫愚婦如我等者，只能等待有一天祂會告訴我們為什麼這樣折磨我們。（作者為國立台灣大學外文系教授）

(中國時報)