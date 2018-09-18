馬友友帶巴哈 奏響絲路

2018年09月18日 04:10 中國時報 趙靜瑜 ／台北報導 ／台北報導

2011年獲當時美國總統歐巴馬頒發和平總統自由勳章，大提琴家馬友友持續用音樂修補世界的裂縫，今年他將與創立20年的絲路合奏團訪台，第一次在正式演出曲目中加入了巴哈《無伴奏大提琴組曲》選段。馬友友說，多年絲路計畫研究證明，幾乎所有音樂都可以找到文化脈絡，同祖同宗，「在文化面前，我們都是兄弟姊妹。」

一首舞曲 展現包容理解

馬友友說，巴哈的音樂有雙重性，「我在朋友的婚禮上演奏，也在朋友的喪禮上演出，無論是哪一個場合，都不曾有違和感。」

馬友友解釋，巴哈《無伴奏大提琴組曲》裡的〈薩拉邦德舞曲〉，有人說這首樂曲源自瓜地馬拉，有人說它來自墨西哥，「根據人類學的研究，這首樂曲的元素是在12世紀時通過葡萄牙傳進西班牙，摩爾民族曾經使用。」

即使如此，也有北非的摩洛哥人認為，這首樂曲元素之一是貝都因舞，是給女性跳的舞蹈，馬友友說，「不管從哪裡來，往哪裡去，乍看也許毫無關聯，但〈薩拉邦德舞曲〉從快節奏舞曲到莊嚴、高貴的慢舞，從庶民社會到宮廷，隱含著人類文明的傳遞與移動，隱含政治、經濟與文化三者相互聯繫，隱含一條看不見的人類文化絲路，也展現了人類的包容與理解。」

三度錄製 情感細膩生動

今年馬友友發行了第三度錄製的《巴哈：無伴奏大提琴組曲》專輯，比起前兩次錄音，馬友友細膩、流暢，絲毫不見老態，情感渾然天成，「目前計畫巡演六大洲36個都市，用巴哈作為良善的力量。」馬友友說，「政治、經濟持續束縛人們，只有文化可以做到社群凝聚，創造共同的價值觀與同理心。」

「要讓更多人聽見巴哈《無伴奏大提琴組曲》，越多越好，這是我的心願。」馬友友說，經過了三百年，巴哈這六首無伴奏大提琴經典，擁有不斷進化的魔力，即便到了今天，當我們在困頓或悲傷之時，都可以帶給我們療癒的力量。」

馬友友與絲路合奏團音樂會將於10月21日舉行，地點在台北國家音樂廳。

(中國時報)