千人看《哈利波特》 交響樂相伴

《哈利波特》電影交響音樂會今年將搭配交響樂團，一口氣播映一到三集。（牛耳提供）

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中國時報
／台北報導

你可以一個人在家裡看電影，可以一百人在電影院看電影，但可不是常常有機會超過千人一起看電影！

《哈利波特》電影交響音樂會今年搭配交響樂團，一口氣播映一到三集，這三集可是「唯三」由奧斯卡金像獎電影配樂大師約翰‧威廉斯親自擔任配樂的《哈利波特》系列電影，今年將在台北國家音樂廳與大家重逢，一起經歷《哈利波特》大冒險。

改編自知名作家JK羅琳暢銷魔法小說《哈利波特》的系列電影，從2001年《哈利波特：神秘的魔法石》開始，一直拍到2011年《哈利波特：死神的聖物Ⅱ》完結，一共拍八部正傳，傳遞友誼、冒險與試煉。

牛耳藝術總監牛效華表示，因為授權單位有極為嚴格的規定，將來同一場地的《哈利波特》交響音樂會系列都將依序演出，換句話說，錯過這回三部曲連演的機會，廣大哈迷將難再回頭。

音樂會指揮楊士弘表示，《哈利波特》電影交響音樂會非常特別，「樂迷可以不用緊張，如果看到開心的片段，就跟著大笑；如果你看到支持的角色，就為他尖叫！」楊士弘會在音樂會現場開場之前，會先問候點名各學院的「哈迷」，宛如鄧不利多在霍格華茲的開學日，用開心的話語與大家展開一場奇幻魔法之旅。

值得一提是，現場演出的長榮交響樂團將以近百人97人的編制上台，陣容堅強；國立實驗合唱團也有吃重表現，《哈利波特1：神秘的魔法石》與《哈利波特2：消失的密室》只有女聲兩部共24人，但到《哈利波特3：阿茲卡班的逃犯》，合唱團將出動混聲四部將近50人，聽覺上是一大享受。

目前排定的音樂會包括9月27日《哈利波特：神祕的魔法石》、9月 28、29日推出《哈利波特：消失的密室》，12月2日則推出《哈利波特：阿茲卡班的逃犯》電影交響音樂會。地點都在台北國家音樂廳。

(中國時報)

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