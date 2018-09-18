向陽〈咬舌詩〉成樂 一窺動盪年代

2018年09月18日 04:10 中國時報 趙靜瑜 ／專訪 ／專訪

知名詩人向陽的台語詩題材從親情到社會關懷，建構小人物生命史，傳達對台灣的憂心與期待，深具代表性，月底以他詩為主體的「世界恬靜落來的時」專場音樂會首度把他1996年所寫的〈咬舌詩〉譜寫成藝術歌曲演出。

向陽表示，〈咬舌詩〉寫於第一任民選總統李登輝上任之時，當時台灣解除戒嚴，社會豐富開放，但也非常「亂」，「亂」是民主化過程必經之路，我以詩作文學幽默反諷，但更遺憾的是20年過去，除了18標六合彩名詞對現代人來說已然陌生之外，社會依舊動盪不安。」

今日再看這首詩，向陽感觸很深，「當時國會全面改選，台灣民主進入轉型期，開始集黑道、流氓、金權、賄選者於一爐。」二十多年來，除了六合彩沒那麼風靡之外，其他都沒有甚麼改變，「這是我比較遺憾的地方。」

向陽1955年出生，本名林淇瀁，從小在南投縣鹿谷鄉長大，13歲立志當詩人。除以詩聞名，他兼及散文、文化評論與政治評論，身分多重。向陽回憶，創作〈咬舌詩〉之時，台灣語言產生很大的變化，「講國語會穿插台語，講台語的穿插日文英文，國台語交雜，是典型的後現代社會。當時西方已經有了饒舌，我就很想挑戰。」

向陽說，當時「RAP」已經被翻成「饒舌」，他就自創「咬舌詩」，「一則因為我詩中描述的現象看來都可以讓人氣到咬舌自盡，二則取國台語交融入詩，念起來國台語轉換很容易打結咬到舌頭。」

〈咬舌詩〉成為向陽最為人知悉的代表作之一，向陽說他從沒想過可以藝術歌曲來表現，「非常期待。」

這首〈咬舌詩〉將由國家文藝獎得主賴德和譜寫成曲，由鋼琴家葉青青演出，男高音林義偉演唱，9月22日在台灣戲曲中心小表演廳舉行。

(中國時報)