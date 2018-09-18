兔兔跨越虛擬 進攻真實世界

2018年09月18日 04:10 中國時報 李欣恬 ／台北報導 ／台北報導

曾獲台灣文學獎劇本創作金典獎的編劇沈琬婷，以作品《兔兔特攻隊》探討在科技年代年輕人所遭遇的掙扎與痛苦，舞台上也有如格鬥電玩遊戲場，帶領觀眾在虛擬世界裡，一路闖關，體驗人生苦痛。

沈琬婷是嘉義人，出生於1991年，現就讀北藝大劇創所，作品多反映台灣社會現況，23歲時以探討台灣新住民作品《吉卜拉》拿下台灣文學獎戲劇類金典獎。她觀察到，目前台灣有一群像是「被3C產品養大」的小孩，「不管是從小盯著平板電腦裡的遊戲、影片長大的孩子，或是在遊戲成癮狀態裡的人，都會和真實世界有所脫節，對於善、惡、愛不太有感知能力，未來很可能成為精神失落的一代。」

為此，在《兔兔特攻隊》裡，沈琬婷安排了兩條故事支線，一是在虛擬遊戲世界裡的「兔兔特攻隊」少女，過關方式是殺掉在車廂裡的所有乘客；另一條支線則是在現實世界裡的17歲少女，她殺掉班上同學，警方追查背後原因，原來是和少女沉迷「兔兔特攻隊」有所關聯。

沈琬婷坦言，這是以4年前轟動台灣社會的捷運殺人案為引，探討暴力行為和隨機殺人事件形成的遠因以及後續效應，她表示：「這部作品反映了兩種狀態，一是在巨大社會機器下的公平正義，這是被合理化的邪惡，另外則是普通人做了一件邪惡的事，因而變成惡人的邪惡。」

製作人許弘蔚表示，整齣戲探討的議題沉重，但舞台設計較為活潑，以格鬥擂台出現，還有槍林彈雨的場景，「坐在前區的觀眾，會實際體會到玩具槍所打出來的子彈，身歷其境，很可能會感到很生氣，但也更能省思，暴力元素很可能潛藏在每個人身上，需要被正視和關注。」

《兔兔特攻隊》將在9月28日至30日，在台灣戲曲中心小表演廳演出。

(中國時報)