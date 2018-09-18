阿Ken變偽瓔珞 男扮女裝孝親

2018年09月18日 04:11 中國時報 他說在自導自演的電影

阿Ken 17日為故宮和威秀合作的活動打扮成《延禧攻略》的「魏瓔珞」，他在《全民大悶鍋》已習慣扮女裝，尤其當初媽媽想生女兒，他恰巧不斷挑戰女性角色，「這應該是天命，娛樂媽媽也當作孝順。」

他說在自導自演的電影《練愛小品》中，女主角紀培慧比自己Man，目前該片已殺青，他仍考慮邀請好友周杰倫（周董）「介入」補拍，透露對方「很喜歡搞笑」，「但杰倫礙於是個天王，太糗的還是不能做。」

阿Ken回想籌拍階段困難重重，曾拜訪投資方卻喝得爛醉被抬出來，最後沒談成，自嘲：「其實是請我坐檯吧？應該要付我錢啊！」有圈內人完全不看好，更有人「嫌了一遍、笑了一遍」，他受挫到忍不住落淚，「但也有願意支持的人，也是眼淚的來源之一。」

婉拒好友資助

周董和潘瑋柏都有暗示阿Ken：「這個案子是不是需要錢？」前者聽聞資金3000萬，打球時還問他：「那你幹麼不自己出一出就好？」阿Ken笑言：「真的很想拿籃球給他K下去！」阿Ken最後選擇逐一尋訪投資方，也因此從每個人口中了解市場面向，如今更有信心面對觀眾。

為電影推掉許多邀約，很多人對阿Ken說：「你是神經病吧！」演過不少電影的納豆也念他：「你是發瘋嗎？」他依然堅持所有事情親力親為，幸好圈內大姊張小燕和陶晶瑩（陶子）都支持他，他在諸多考量後，該片明年預計上半年上映，不打算加入賀歲檔戰局。

(中國時報)