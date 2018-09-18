林采欣新歌MV 郭碧婷情義相挺

2018年09月18日 04:11 中國時報 尤嬿妮 報導

林采欣（右）邀來好友郭碧婷拍攝MV。

林采欣創作專輯《守夜人》，以一周上線一章節的方式，於22日發片前推出3首數位EP；繼〈無眠者〉及〈三個女人〉後，主打歌〈可樂〉邀來好友郭碧婷擔綱女主角，由於戲分吃重，郭連拍36小時沒闔眼，不僅毫無怨言還有情有義說：「只要讓大家注意到妳的作品，喜歡妳的歌曲，要我這做姊妹的做什麼都可以。」林采欣則在MV中飾演神祕人物，負責穿針引線。

郭碧婷過去常被粉絲稱為仙女，這回為好友新歌情義相挺，自備2個超大皮箱、帶齊全身行頭，在MV裡飾演愛情失敗遠走他鄉的女主角，渾身散發仙氣，MV連續拍攝一天半她絲毫不喊苦，全程精神奕奕，令林采欣佩服不已。林說：「我的心願是唱到大家心坎底，〈可樂〉劇情圍繞著愛情的悲歡離合，其中埋有伏筆，而MV彼此間都有故事性串聯，就像部迷你電影！」

結合車廂廣告

林采欣是女團「Roomie」的前主唱，5年前參賽東方衛視《中國夢之聲》脫穎而出，並於2015年參演音樂劇《小時代》；她近期交出全創作專輯，唱片公司砸大錢宣傳，10首歌都將拍MV，且新歌〈可樂〉搭配3家電視台播出的戲劇強力放送，並結合公車車廂廣告，要讓大家眼睛看到、耳朵聽到的全是林采欣的新歌。

(中國時報)