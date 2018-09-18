貝嫂當設計師 冰山臉笑開懷

貝嫂維多利亞在秀後謝幕時難掩興奮表情。（CFP）

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中國時報
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Victoria Beckham 2019春夏系列向女性致敬，透過剛柔並濟的輪廓及修長的身形線條，描繪出獻給摩登女性的俐落形象。（CFP）
台灣新銳設計師謝明柔，2019春夏系列受台北街頭拾荒者啟發，將塑膠袋、報紙等廢棄物轉化為霓裳，挑戰大眾對美的定義。（FJU Talents提供）
台灣新銳設計師王翊軒，2019春夏系列自廟會中常見的八家將擷取設計靈感，採取立體剪裁手法，於衣服上拼湊出鮮明生動的臉譜圖樣。（FJU Talents提供）
台灣新銳設計師陳凱婷，2019春夏系列從電影《南京！南京！》中取材，透過不對稱剪裁及解構手法，探討因戰爭扭曲、崩壞的人性。（FJU Talents提供）

設計師對時尚的熱情，反映在衣服的表情上，晉升設計師頭銜的「貝嫂」維多利亞貝克漢（Victoria Beckham），日前在同名品牌於倫敦時裝周的10年大秀中，放下了出道時因受媒體攻擊而換上的冰山臉，盡情用興奮表情享受時尚帶來的喜悅；其2019春夏系列藉擅長的俐落輪廓向所有女性致敬，透過剛柔並濟的材質與修長線條，描繪出適合各年齡層的摩登女性形象。

而同樣對時尚擁有滿腔熱血的3位台灣設計師，也經由輔仁大學織品服裝系發起的「FJU Talents」平台，在藝術總監古又文指導下，登上倫敦新銳服裝設計師舞台Fashion Scout。來自台北的設計師謝明柔，2019春夏系列受城市街頭拾荒者啟發，將塑膠袋、報紙等廢棄物轉化為霓裳，挑戰大眾對美的定義。設計師陳凱婷則從電影《南京！南京！》中取材，充斥大量不對稱剪裁及解構手法的系列，探討人性因戰爭扭曲、崩壞的過程；最後設計師王翊軒獻上以廟會八家將擷取靈感的熱鬧系列，利用立體剪裁手法，於衣服上拼湊出鮮明生動的臉譜圖樣，為台灣傳統文化拓展出不同面向的表現空間。

(中國時報)

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