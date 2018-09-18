秋節烤肉 懶人食材夯

迎接中秋節，烤肉號角響，全民準備總動員。（本報資料照）

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中國時報
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全聯「亞洲中秋烤肉節」27日前登場，可選用各式醬料，打造泰、日、台3種飲食風格。（全聯提供）
全聯紐西蘭的半殼淡菜，約250g、78元。（全聯提供）
愛買新品箔燒系列韓式豬五花肉片，每盒200g、89元。（愛買提供）
美廉社董翔和牛（宮崎）A4／A5牛排，每份1389元。（美廉社提供）
頂好高級海鮮級燒烤食材組，有日本生干貝150g、馬來西亞海虎巨蝦8隻、宜蘭子特鮎（帶卵母香魚）2尾、智利帝王蟹腳200g，888元。（頂好提供）
家樂福冷凍澳洲小羊戰斧，每盒約250g、350元。（家樂福提供）

中秋節腳步近，已進入烤肉旺季，超市、量販備有不用醃製的懶人烤肉組，以及可大口吃肉的戰斧系列搶市。全聯月餅7月20日起預購，至今業績較去年同期增1.5倍，預估節日前1周是高峰期，業績可望翻2倍，趁買氣正熱27日前同步舉辦「亞洲中秋烤肉節」可自選醬料、食材、飲料，享受泰、日、台3種風味。

全聯幫醃肉 愛買有生蠔

為讓懶人也可輕鬆烤，全聯去年約賣70公噸的醬漬肉，21日至27日再於83間門市設置中秋限定的「醬漬肉專區」，有醬漬澳洲穀飼牛小排、豬里肌肉片、BBQ二翅/雞小腿等；還首度推出醃漬入味熟製食材，碳烤奶油玉米棒、肉博士蔥燒雞肉捲、客家鹹豬肉等，稍微烤過就可食用。期間原有單筆滿200元送1枚瑞仕鑽石鍋印花外，買2個指定烤肉用品或1件指定禮盒加贈印花1枚起。

愛買觀察頂級肉品、海鮮每年穩定成長2成，故推出日本A5和牛、小龍蝦、生蠔等高價品項，25日前超過50款最低69折；去年懶人燒烤「箔燒系列」日銷千盒、業績翻倍，今年包括韓式豬五花肉片、黑胡椒奶油沙朗牛肉片5款新品，共推20款最低59元起，看好整檔業績可增1至2成。

美廉社賣和牛 家樂福出龍蝦

美廉社上月1日起預購，至今買氣較去年同期增約1至2成，11款烤肉食材有日本三連霸冠軍的董翔和牛（宮崎）A2至A5等級牛排、燒烤片和火鍋片，與玄海御饌團圓海鮮組等。預估24日前包括月餅、飲料等129款商品可團購和大宗訂購，業績可成長2至3成。

頂好鎖定備料快狠準，預購主推高CP值烤肉組及頂級生鮮，「豪華賞月烤肉組」1199元，包含澳洲的霜降牛排、杏鮑菇海鮮卷等10款食材，附有七里香燒肉醬；「高級海鮮級燒烤食材組」888元，有日本甘甜生干貝、智利帝王蟹腳等。家樂福25日前集合數百種烤肉食材，首推戰斧系列豬排、牛排等，加上龍蝦、藍鑽蝦等頂級海鮮。

(中國時報)

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